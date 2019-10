Angola: Des députés auditionnent des citoyens à Kilamba Kiaxi

Luanda — Une rencontre d'écoute entre des représentants des commissions de résidents et un groupe de parlementaires du MPLA a eu lieu jeudi dans la municipalité de Kilamba Kiaxi, à Luanda.

La réunion a eu lieu à l'auditorium de l'hôpital Divina Providência et visait à auditionner les problèmes de la population afin qu'ils soient prévus dans le Budget général de l'État pour 2020, en vue de leur résolution. Parmi les préoccupations de la population figurent la pénurie d'alimentation en eau potable, la délinquance juvénile, les difficultés de circulation routière dues à la dégradation des routes d'accès, en particulier secondaires et tertiaires, ainsi que le manque d'infrastructures sociales, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la santé. Le phénomène des enfants des rues, la pollution sonore, la prolifération des églises, le manque de passerelles pour piétons dans les fossés de drainage, ainsi que le chômage, en particulier chez les femmes, sont également préoccupants.

Les membres des commissions de résidents s'inquiètent également de la nouvelle loi sur les commissions de résidents qui, selon eux, minimise et restreignent leur intervention, et ont suggéré aux députés de passer aux commissions des quartiers, leurs fonctions et compétences antérieures. Le coordonnateur du groupe de parlementaires, Cândido Pereira Van-Dúnem, a informé la population que les préoccupations seront présentées aux dirigeants du parti pour résolution, en tenant compte des priorités.

La visite a débuté au siège municipal du parti, où les députés ont eu une réunion de travail avec des militants locaux. Les députés sont également passés par l'administration locale où ils ont assisté à une présentation synthétique de l'état de la municipalité et des actions en cours ou à venir des autorités de Kilamba Kiaxi. Après la rencontre avec les communautés, la délégation a effectué une brève visite pour se renseigner sur la situation sociale de la municipalité qui a commencé au camp de sinistrés de Maná, qui abrite plus de 200 victimes des inondations en 2007.

Intègrent le groupe les députées Luzia Inglês, Maria do Carmo Nascimento et le coordinateur du groupe de suivi du Comité central du MPLA à la municipalité, Celso Rosa.