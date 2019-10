Angola: Sport adapté - Des hôtels et similaires avec des prix spéciaux pour les touristes

Benguela — Les hôtels, complexes hôteliers et restaurants de Benguela proposent des packages promotionnels destinés à attirer le plus grand nombre de touristes lors du Championnat d'Afrique de football pour amputés, que la province accueille du 4 au 10 de ce mois, a appris jeudi l?Angop.

Selon le président de l'association provincial des hôteliers de la province du Benguela, Jorge Gabriel, qui s'adressait à l'Angop, les prix se situent autour de 2 000 à 2 500 kwanzas par repas et de 8 à 10 000 kwanzas par chambre d'hôtel et similaires, une réduction d'environ 30 et 40 pour cent respectivement. Le responsable a également indiqué que le paquet spécial avait été convenu entre l'instance dirigeante du sport et la classe entrepreneuriale, de sorte que l'événement puisse se dérouler dans la province de Benguela, pour réunir non seulement des conditions touristiques, mais également d'hébergement favorable pour accueillir la compétition. "Benguela a un fort potentiel en termes de tourisme et d'offre de salles, mieux que de nombreux pays ayant déjà accueilli la CAN, et le fait que la province organise cet événement est une source de fierté pour nous tous", a indiqué le responsable, qui augure un événement réussi dans une ambiance de fête.

Interrogé sur les avantages que le CAN apportera à la province, Jorge Gabriel a dit que, bien que la compétition soit de courte durée, elle permettra une plus grande diffusion du potentiel touristique de la province et d'autres secteurs tels que la pêche, les transports et l'agriculture. En ce qui concerne la gastronomie, le président a indiqué qu'il avait été surpris par les athlètes des différentes équipes déjà présentes sur la scène, dont le plat de poisson était le plus demandé, en raison de la pénurie de ce produit dans plusieurs pays africains.

D'autre part, Jorge Gabriel a souligné que, en termes de transport, Benguela disposait de services personnalisés et qualifiés pour faciliter la mobilité des visiteurs qui souhaitent connaître les coins et les charmes de la province. Cependant, il s'est dit préoccupé par les services offerts par les chauffeurs de motos-taxis, dit kupapatas, qui transportent souvent des personnes sans le minimum de conditions de sécurité (port du casque), d'où l'appel à la police de la circulation de redoubler de contrôle pour éviter des situations désastreuses qui pourraient ternir la fête du football et la réputation de l'Angola.

Malgré la réduction du nombre de touristes dans la province de Benguela ces dernières années, en raison de la crise financière et du mauvais état de la route nationale n ° 100, en cours de réhabilitation, l'hôtelier augure des jours meilleurs et la forte présence de visiteurs pour donner leur chaleur aux «Brave» athlètes angolais, champions du monde en titre. "La ville est prête à accueillir des touristes", a-t-il déclaré, ajoutant que la province de Benguela dispose d'un potentiel de trois mille chambres et d'environ six mille lits. L'Angola (hôte), le Nigéria, le Libéria, la Sierra Leone, la Tanzanie et le Cameroun participent à la CAN 2019.