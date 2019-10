Angola: Le gouvernement réaffirme son soutien aux anciens combattants

Lubango — Le ministère des Anciens combattants et Vétérans de la patrie a réaffirmé jeudi à Lubango, l?engagement du gouvernement à apporter son soutien aux affiliés, en particulier à leurs initiatives et projets entrepreneuriaux qui permettent de monter des affaires et de meilleures conditions de vie.

Le secrétaire d'Etat du secteur, Domingos Tchikanha, a tenu ces propos lors d'une rencontre de clarification sur le processus de réenregistrement qui débute dans un mois, dans les provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Cuando Cubango, dans le cadre de la maintenance, du contrôle et du recensement afin de conférer une plus grande dignité aux nouveaux retraités.

Sans révéler le financement à utiliser, il a assuré que l'enjeu des assistés devrait essentiellement se baser sur des projets tournés vers l'agriculture, la pêche, le commerce, la menuiserie, la cordonnerie, ce qui pourrait générer des revenus familiaux et plus d'emplois pour les jeunes, contribuant ainsi à la diversification de l'économie nationale.

Le ministère contrôle actuellement 174.837 retraités, dont des anciens combattants, des veuves, des orphelins et des descendants de combattants qui reçoivent 23.000 kwanzas/mois.

Chaque année, l'État dépense plus de trois milliards de dollars en subvention.