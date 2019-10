Afrique de l'Ouest: Tournoi Ufoa - Les Eléphants ne se trompent pas d'objectif

La Côte d'Ivoire participe à la compétition qui se déroule au Sénégal, du 28 septembre au 6 octobre.

Après leur brillante entrée en matière, face à Cabo Verde, les Eléphants disputeront les quarts de finales du tournoi Ufoa des nations, contre le Togo, le samedi 5 octobre. Une victoire leur ouvrirait les portes des demi-finales et peut-être de la finale, avec la possibilité de soulever le trophée et empocher plus de 50 millions de Fcfa. Malgré cette belle opportunité qui s'offre à eux, Gouaméné Maxime et sa troupe ne perdent pas de vue l'échéance la plus importante, qui est la qualification pour le Chan 2020. L'entraîneur Maxime Gouaméné et son capitaine Pondé Ange ont tenu à le rappeler et ont, en appelé à la vigilance de chacun.

« Nous avons réalisé une contre-performance devant le Niger. C'est dans l'optique de la préparation de la manche retour que nous sommes venus ici. Nous devons essayer de retrouver une certaine confiance. Nous espérons faire de bonnes prestations pour repartir avec un maximum de confiance afin de mieux aborder cette manche retour du 20 octobre prochain à Abidjan.

Il y a un peu plus d'un mois que nous travaillons. C'est un effectif en construction. Nous sommes à notre troisième match à l'international. Ce tournoi nous permet de repartir plus fort mentalement », a expliqué Maxime Gouaméné, lors de la conférence d'après match contre Cabo Verde. Pour les Eléphants, toutes les victoires contribuent au bien mental et psychologique de l'équipe.

Le capitaine Pondé Ange et ses coéquipiers ont déjà oublié celle de la première journée et se focalisent désormais sur les prochains défis. « Nous avons savouré la victoire quelques minutes. Nous sommes désormais focalisés sur le match contre le Togo. Nous ne sommes pas là pour rigoler. C'est justement dans l'optique du match retour du 20 octobre contre le Niger que nous sommes ici.

Il n'y a pas lieu de faire la fête maintenant. Si nous devons la faire, ce sera après le match du 20 octobre contre le Niger», a déclaré le capitaine des Eléphants locaux. Pour cette rencontre retour contre le Mena du Niger comptant pour la qualification au Chan 2020, le joueur de la Soa ne cache pas son optimisme et son envie d'en finir avec cet adversaire. « Nous avons perdu devant le Niger chez eux.

Nous ne perdrons pas deux fois devant cette équipe. Nous avons à l'esprit de rectifier le tir. Nous connaissons nos défauts et aussi ceux de l'adversaire. Nous travaillons sur tous ces éléments. Nous formons un nouveau groupe et nous nous connaissons tous mais les automatismes avaient du mal à se mettre en place. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre », a-t-il ajouté.