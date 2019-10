Congo-Kinshasa: CES - Malicka Mubuku plaide pour la valorisation de l'Entrepreneuriat féminin et de la Jeunesse

La session ordinaire d'octobre du Conseil Economique et Social, entendez « la session budgétaire » s'est ouverte depuis mardi 1er octobre 2019 dans la salle de spectacle du Palais du peuple. Plusieurs couches œuvrant pour la promotion de l'économie en République Démocratique du Congo ont pris part à cette session.

Parmi lesquelles, figure Malicka Mubuku, Présidente de l'Asbl « CONGO VISION ». Cette dernière a livré ses impressions en rapport avec le discours d'ouverture du CES. D'après elle, plusieurs points ont été abordés dans le discours tenu par Jean-Pierre Kiwakana, Président du Conseil Economique et Social, excepté la question liée à la femme qui demeure également comme étant une force qui participe au développement d'une nation.

Il était question de faire le bilan des réalisations antérieures de cette institution d'intérêt national afin de relever plusieurs défis que regorge le secteur de l'économie, mais également donner les orientations pour l'avenir de cette institution censée accélérer le développement de la République Démocratique du Congo. Madame Malicka Mubuku, Présidente de l'Asbl « Congo Vision », qui avait pris part à ce rendez-vous, à saluer le discours qu'a tenu Jean-Pierre Kiwakana, Président du conseil économique et social, mais elle a en outre, souligné qu'à l'instar des points soulevés par ce dernier, les questions de la femme et de la jeunesse n'ont pas été prises en compte.

« Le discours, je l'ai jugé quand-même assez plein, il n'était pas vide, c'est vrai que le Président du conseil économique et social a soulevé plusieurs points, mais il y a seulement quelques points, qui ont été omis, ceux de la femme et de la jeunesse. On a parlé de la faune, de la flore, on a parlé du développement, de ce qu'il fallait pour faire relever et développer plusieurs secteurs du pays, mais on n'a pas parler de la femme qui est une force pour la République économiquement et socialement parlant mais surtout de la jeunesse », a-t-elle souligné.

Pour Malicka Mubuku, la jeunesse est souvent oubliée. Elle se demande bien ce qui est en train de se passer, le Conseil doit tenir compte de cela. « J'ai senti une certaine volonté et le souci du développement aussi partant de la composition de l'actuel Gouvernement, dont on n'espère qu'on aura de bons résultats. Déjà la gratuité de l'enseignement qui n'était qu'une utopie pendant plusieurs décennies dans le pays est devenue une réalité, voyons voir ce que cela va donner » a conclu Mme Mubuku.