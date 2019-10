Congo-Kinshasa: Leila Zerrougui - "Nous ne sommes pas une armée d'occupation mais plutôt d'appui"

Au cours d'un point de presse tenu le jeudi 3 octobre 2019 au quartier général de la Monusco à Kinshasa, Leila Zerrougui a tenu à préciser un certains nombre de choses. Notamment, le fait que le rôle de la Monusco n'est pas de rester définitivement en RDC, mais plutôt de l'appuyer dans la stabilisation de la paix.

La représentante spéciale du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo a laissé entendre que "nous ne sommes pas une armée d'occupation, mais plutôt d'appui".

Dans son intervention, Leila Zerrougui a affirmé que la paix est une démarche constructive, globale et non une action. Elle note, par ailleurs, des avancées significatives enregistrées en RDC. "Les années passées, il y avait des zones entières de la RDC, particulièrement dans l'est du pays, où les groupes armés occupaient des territoires et où les FARDC ne pouvaient entrer. Mais actuellement, ça n'existe plus. Même si on a des groupes armés qui sont cachés dans la forêt", déclare la représentante du secrétaire général de la Monusco en RDC.

Sur le plan politique, poursuit-elle, il y a eu des élections qui ont conduit à une transition souple.

En dépit de ces progrès, il reste tout de même des défis que le gouvernement doit encore relever, avec l'appui de la Monusco. Pour cela, Leila Zerrougui rassure que la MONUSCO travaille actuellement pour la stabilisation des provinces du Kasaï, de Tanganyika et de l'Ituri avant de fermer ses bureaux dans ces régions suite aux difficultés financières. "Si la situation de la violence à Djugu en Ituri se consolide, nous allons aussi fermer. Nous ne sommes pas dans une période d'expansion, les Etats bailleurs ne veulent plus payer. Nous avons chaque année des réductions budgétaires depuis 2011. On était avant à 22.000 hommes des troupes, on est aujourd'hui a 13.000. Pour le staff, nous étions à 5.000 mais là, nous sommes à 2.000 congolais et 600 internationaux", renseigne-t-elle.

Efforts collectifs

S'agissant du mandat de la Monusco, Leila Zerrougui a dit ce jeudi qu'il sera revisité en décembre prochain. La mission onusienne n'est présente que dans 6 provinces au lieu des 20 comme autrefois. "Nous travaillons pour réduire encore notre présence au Congo. Notre rôle n'est pas de rester en RDC. Nous n'avons pas encore quitté pace que les choses n'ont pas été prises en charge par les autorités", se justifie-t-elle. Ce qui compte, ajoute la cheffe de la Monusco, c'est de s'assurer qu'en quittant une province, nous ne verrons pas le feu s'allumer pour revenir encore. Sinon ça sera un échec cuisant pour nous et pour la RDC.

Raison pour laquelle Leila Zerrougui pense que la Monusco devrait travailler ensemble avec les sociétés, le gouvernement afin de renforcer le rôle de l'état. Ce qui soutient la stabilité dans un pays, dit-elle, c'est une police professionnelle qui respecte les principes et le droit de citoyen, c'est une justice indépendante et une administration forte.

Pour mettre fin à la guerre dans les zones touchées par la cette criminalité, il faut utiliser la justice, la force armé, consolider la communauté et aider la population. Aussi, il faut identifier les causes profondes et que l'Etat congolais contrôle ses richesses. Sans négliger le fait que travailler sur la stabilité, c'est identifier les menaces par l'armée, la police, développer le pays, régler l'instabilité.

Concernant la situation Ebola, la Monusco et le gouvernement préparent les opérations contre les groupes armés dans l'Est de façon à ne pas rater la riposte.