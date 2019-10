Congo-Kinshasa: Claude Nyamugabo - "Mettre tout en œuvre pour vulgariser le discours du Chef de l'Etat"

Les 20% du discours du Chef de l'Etat à la Tribune de Nations Unies à New York, lors de la tenue de l'Assemblée générale, ont suscité un intérêt fondamental dans le chef de Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement et développement durable.

Il a, de manière solennelle et en présence de son Vice-ministre, remercié le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa détermination de faire de la question environnementale une préoccupation omniprésente et transversale qui touche l'ensemble de nos politiques, stratégies, programmes et projets de développement. Claude Nyamugabo a instruit tous les Cadres et Agents de son administration de tout mettre en œuvre pour la vulgarisation de ce discours.

Le ministre de l'Environnement et développement durable et son vice-ministre ont, de manière solennelle, remercié le Chef de l'Etat pour avoir consacré 20%, soit deux pages de son message à la 74ème Assemblée des Nations Unies au secteur de l'environnement. Lors de la réunion qui a réuni autour de la table le Secrétaire général à l'environnement, le Dg de l'Iccn ainsi que les directeurs de différents secteurs, le Ministre Claude Nyamugabo a fait une restitution de la tournée euro-américaine du Chef de l'Etat. De retour des Etats-Unis où il a accompagné le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, Claude Nyamugabo a procédé, le mercredi 2 octobre dernier, à la restitution de ce qu'a été sa participation à New York. C'est qui est hallucinant est que le Président de la République a consacré deux pages soit 20% de son discours aux aspects environnementaux de la RDC. Pour Claude Nyamugabo, 20% pour parler seulement de l'Environnement de son pays démontre combien il porte l'intérêt de ce secteur. "Au nom de vous tous Cadres et Agents du ministère ainsi qu'au nom du Cabinet, je voudrais officiellement remercier le Président de la République".

La raison : On peut lire dans son discours ceci : "J'entends faire de la question environnementale une préoccupation omniprésente et transversale qui touche l'ensemble de nos politiques, stratégies, programmes et projets de développement".

Dans ce cadre, le ministre a affirmé à ses administrés que tout est dit dans ce discours qu'il faut capitaliser. A cet égard, le Président de la République a, à travers son discours, donné une nouvelle orientation à son ministère. "Je le remercie de vive voix et surtout rassuré Son Autorité que nous avons compris le message. A ce titre, il a fait savoir que ce message est un ordre pour nous. "Il nous revient dès aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour démontrer que ce ministère est un ministère omniprésent, il est donc dans tous les secteurs de la vie nationale donc un ministère transversal", a-t-il souligné. Cela signifie, dit-il, que nous avons un œil dans d'autres ministères notamment, le ministère de l'Energie, des Hydrocarbures, de Transports, de mines et tant d'autres ministères dans lesquels nous avons à faire. Parce qu'il n'y aura pas de développement sans développement durable.

En outre, Claude Nyamugabo estime que donner 20% de son discours à l'environnement est une marque de confiance : "Méritons donc cette confiance du peuple congolais qu'il représente et faisons en sorte que ce discours soit appliqué à travers tous les secteurs de la vie nationale". Selon lui, le président nous a interpellés sur notre rôle en tant que ministère de l'environnement et sur notre rôle dans le développement de ce pays.

Claude Nyamugabo a remis à cette circonstance une copie de ce discours au Secrétaire général à l'Environnement et au Directeur général de l'Iccn non seulement pour vulgariser, mais également pour l'appliquer. Le SG de l'Environnement et le DG de l'ICCN ont promis d'en faire une large diffusion.