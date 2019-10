Cote d'Ivoire: Retour de Ficgayo 10 ans après - Ce qu'en pensent des exposants

Après l'ouverture de la foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon (Ficgayo) le mardi 1er octobre 2019 , la journée du mercredi 2 octobre a été consacrée à l'exposition vente. L'IA a interrogé à cette occasion quelques exposants sur le retour de l'événement.

Kogny, vendeur de chaussures :Les temps sont durs après la rentrée scolaire

"Nous-mêmes nous sommes arrivés, nous avons cru que la Ficgayo allait bien prendre. À vrai dire, ils n'ont pas trop fait de publicité. Actuellement, on ne sent pas ça. Il fallait qu'il y ait plus de publicité. S'ils avaient fait ça en décembre, la Ficgayo allait beaucoup donner. Les temps sont durs après la rentrée scolaire".

Davilla, tradipratitienne: Avant de commencer Ficgayo, il fallait chasser les mauvaises esprits

"Cette fois l'événement est fade, il n'y a vraiment pas d'affluence. Elle n'est pas comme les autres années passées. Avant de commencer Ficgayo, il fallait chasser les mauvaises esprits car ce lieu connu comme étant un espace pour les veillées funèbres et surtout il y a eu une bonne communication publicitaire à travers les médias".

Christelle Niagne, responsable espace de jeux: L'événement est un peu lent à cause de la rentrée scolaire

"L'événement est un peu lent à cause de la rentrée scolaire et l'affluence est ressentie pendant les week-ends. L 'accent n'a été mis sur une bonne publicité de la part des organisateurs".

Abdel Doumbia, vendeur de friperie : Vraiment le prix des stands est abordable

"Il y'a eu une mauvaise organisation et un mauvais investissement de la part des promoteurs de l'évènement. Vraiment le prix des stands est abordable. Il fallait mettre l'accent sur la publicité puisque Ficgayo a mis 10 ans avant de revenir donc oubliée par la population".

Wilfried, responsable stands jeux: C'est salutaire parce que après un si long moment d'interruption, ce n'est pas facile

"C'est salutaire parce que après un si long moment d'interruption, ce n'est pas facile. Le constat que j'ai pu faire, la communication n'est pas assez passée. Et vu la période dans laquelle l'événement a été organisé, cela fait qu'il n'y a pas vraiment d'affluence. Pour une telle cérémonie, il fallait plus d'affluence. Ils n'ont pas vraiment touché la majeure partie de la population de Yopougon. L'on ne sent pas l'engouement de la chose. Il y'a le problème de la rentrée scolaire. Ils auraient dû faire ça pendant les vacances. En ce moment, il y'a une forte concentration humaine".

Echimane Audrey, Artisane: mon stand est le plus visité à cause des perles

"C'est une première pour moi de participer à Ficgayo. J'ai entendu parler de cette foire à la télévision et je me suis rendu au siège pour en savoir plus et m'inscrire. Pour le début, ce n'était pas facile mais depuis hier, mon stand est le plus visité à cause des perles, je suppose. Ma suggestion pour l'amélioration de la 19éme édition est de mettre le cap sur la publicité et choisir un moment favorable".