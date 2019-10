Cote d'Ivoire: Celestin Koala, directeur du logement au ministère de construction, du logement et de l'urbanisme - "Quand on est bien logé, on devient beaucoup plus citoyen"

Le mardi 1er octobre 2019, Celestin Koala, Directeur du Logement au ministère de Construction, du Logement et de l'Urbanisme a animé la conférence inaugurale de la 7ème édition du salon de l'architecture et du bâtiment (Archibat), à Abidjan-Port-Bouët sous le thème « L'habitat pour tous ».

Celestin Koala, a fait savoir que l'investissement dans l'immobilier participe fortement à la croissance économique. Le directeur du Logement a indiqué : « L'aspect de l'amélioration du contrat social et le renforcement de la réconciliation nationale sont très importants dans le logement social. (... ) Il est de notoriété que quand on est bien logé et qu'on vit dans un cadre de vie décent, il y'a un certain nombre de reflexes qui disparaissent seuls et on devient beaucoup plus citoyen. Nous avons obtenu quelques résultats dont toute la règlementation que nous avons refaite. Nous avons sélectionné une cinquantaine de promoteurs, nous avons réinitialisé les outils financiers. Le crédit est passé à 5, 5% depuis 2018 et le délai de remboursement est passé à 20 ans ».

Pour relancer le programme des logements sociaux pour tous les Ivoiriens qui ont moins de 700 mille, 150mille, Koala Celestin a dit qu'il faut relancer toute la problématique la location-vente, location simple, rassurer les banques en créant des fonds, rassurer les souscripteurs, accélérer le rythme de production, baisser le coût des logements sociaux et améliorer des finances.

Et d'ajouter : « Le foncier fait partie du rôle du ministère de la Construction. Pour 560 hectares de terrain, c'est environ 13 milliard F Cfa qui a été investi pour avoir du terrain. Les promoteurs ont acquis sur fonds propre environ 519 hectares. Aujourd'hui, 1633 plateformes ont été réalisées. Le coût final de ces plateformes tournent autour de 4.500 mille à 5 million ».

Il a annoncé que 60% des ménages ont des revenus inférieurs à 150.000F Cfa. Et c'est pour ces populations que le programme a été conçu et qu'il bon de trouver des solutions pour ces 1 million d'Ivoiriens qui vivent encore dans les quartiers précaires. « Comment trouver de nouveau schéma pour tous ceux qui ne peuvent pas être propriétaire ? Il y'a les problématiques d'insuffisance budgétaire à notre niveau. Puis l'insuffisance d'implication des banques. Sur l'ensemble de nos actifs 70% sont dans l'informel. Nous sommes en train de voir comment mettre en place un fonds de garantie pour que les banquiers puissent faire des crédits à tous nos frères, mécaniciens et sœurs commerçantes qui sont dans les marchés. Afin que ces personnes puissent avoir accès aux logements sociaux ».

Poursuivant il a dit : « le lien entre la politique du logement et les défis à relever au niveau de l'émergence, nous avons relevé, la création d'emplois, l'augmentation de la croissance dont 3% en 2012 et 6% en 2017. Les villes sont les moteurs de la croissance économique. Donc, si vous avez des villes qui ne sont pas aménagées, ou si vous n'avez pas des logements, vous allez créer un disfonctionnement et la croissance va être impactée».