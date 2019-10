Cote d'Ivoire: Fautes découvertes dans les manuels scolaires - Le Bouch Dominique, directeur général des éditions NEI/CEDA - "Nous reconnaissons notre entière responsabilité"

Kandia Camara ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a accordé le mardi 01 septembre une audience à Le Bouch Dominique, Directeur Général des Éditions NEI/CEDA.

À l'ordre du jour de cette séance de travail, des coquilles introduites dans les manuels scolaires du CPI et du CP2.

Kandia Camara a situé le Directeur Général des Éditions NEI/CEDA sur les conséquences et l'ampleur d'une telle négligence de la part de la maison d'édition, erreur qui met à mal la sérénité en cette rentrée scolaire. Ces erreurs a-t- elle souligné doivent être corrigées dans un bref délai.

Par ailleurs, elle a exigé que la maison d'édition remplace dans les meilleurs délais ces ouvrages selon leur cahier de charge. L'activation du comité de lecture et de correction devrait permettre de corriger ces erreurs et leur prise en compte dans la réimpression de nouveaux manuels.

Interrogé à sa sortie d'audience, Le Bouch a déclaré :"Nous avons rencontré Madame le Ministre pour lui témoigner notre soutien et notre étonnement. Il est intolérable qu'une société comme la nôtre puisse produire des ouvrages à distribuer à des enfants du primaire avec ces fautes. Nous reconnaissons notre entière responsabilité. Nous avons rassuré Madame le Ministre que nous avons déjà mis en place un plan d'action qui consiste en une correction immédiate de toute la collection du CPI au CM2. Tous les manuels seront revus et corrigés et un certain nombre sera réédité dès cette année scolaire. Ce travail sera validé ensuite par les experts du ministère afin de s'assurer qu'il n'y a plus de coquilles. Les Éditions NEI/CEDA sont les seules responsables dans cette affaire. Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle n'a rien à se reprocher. C'est une erreur technique", a-t-il reconnu avant d'annoncer qu'une enquête sera menée en interne pour situer les responsabilités.

Le Directeur Général a pris l'engagement ferme de mettre à la disposition de Madame le Ministre, un calendrier d'exécution du plan d'action de correction et de remplacement des manuels de lecture du CPI et du CP2, avant la fin de cette semaine.