Gabon: Arsenal - Quand Aubameyang traite le président de Dortmund de « Clown » !

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la tension existe toujours entre Aubameyang et le président de Dortmund Hans-Joachim Watzke. Un an et demi après le départ du Gabonais de la Ruhr, les deux hommes s'insultent par des canaux interposés.

En effet, le président des jaunes et noirs est le premier a enclenché cette guerre des mots. Alors qu'il a été question de l'avenir de Jadon Sancho, il a répondu au Süddeutsche Zeitung en parlant de l'attaquant d'Arsenal.

« Bien sûr, c'est difficile de garder un joueur face à de telles sommes. Certains vont dans les clubs à cause de l'argent. Des clubs où ils n'ont plus joué en Ligue des Champions depuis des années. Pierre-Emerick Aubameyang, qui joue très bien à Arsenal, est probablement heureux quand il regarde son compte en banque. Mais le mercredi, il regarde régulièrement la Ligue des Champions à la télévision », a-t-il répondu au média allemand.

La réponse d'Aubameyang ne s'est pas fait attendre. Via son compte Twitter, il réagit de façon virulente en traitant son ancien président de clown : « Il vaut mieux pour vous que je ne dise jamais pourquoi j'ai vraiment quitté Dortmund Mr Watzke. Vous êtes vraiment un clown. Je me souviens quand vous aviez dit que vous ne vendriez jamais Ousmane (Dembélé). Puis quand vous avez reçu plus de 100 M€, vous avez été le premier à prendre l'argent. Ne parlez pas d'argent. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît ».

Un nouvel épisode qui ne va pas arranger la relation entre les deux hommes.