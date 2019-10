Sénégal: Un gala de solidarité au profit des malades du cancer le 26 octobre prochain

Dakar — L'association "Tringa" organise un gala de solidarité avec les chanteurs Pape Diouf et le duo Pape et Cheikh, avec l'objectif de réverser tous les fonds récoltés à la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), afin d'aider les malades, a annoncé jeudi sa présidente, Awa Thiam.

"Tous les ans depuis 2014, nous choisissons une cause dans la santé, l'éducation et la culture. Cette année, c'est le cancer. Nous avons visité l'hôpital Le Dantet et discuté avec les membres de la LISCA pour voir comment les soutenir", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse.

Selon Awa Thiam, la récolte des fonds se fera à travers des dons et la vente aux enchères de tableaux et vêtements lors de cette soirée que vont animer Pape Diouf et le duo Pape et Cheikh.

Le choix de ces chanteurs s'explique par leur engagement dans le social, mais aussi par leur lien avec feu Mamadou Konté, fondateur du festival "Africa fête" et du label "Tringa musique", a-t-elle précisé.

L'association "Tringa", présidée par Awa Thiam, belle-sœur de Mamadou Konté, s'évertue à perpétuer l'œuvre de ce dernier qui, dit-elle, "s'est beaucoup investi dans le social, notamment en soutenant les émigrés en France".

"L'association aide les orphelins. Je suis passée par là et je sais combien c'est dur de perdre ses parents. Ma mère est décédée du cancer aussi. On intervient dans les centres de lecture et d'animation culturelle ; des dons dans les hôpitaux et orphelinats ; et nous terminons chaque année nos activités par un dîner de gala", a expliqué Awa Thiam.

Le chanteur Pape Diouf dit ne rien demander en guise de cachet, expliquant que "c'est du social".

"Je suis engagé dans le social, car pour quelqu'un qui a vécu entre Usine Niarry Tally et Pikine, qui ne vit que dans le social, je ne pouvais qu'être partant", a fait valoir l'artiste avant d'ajouter : "Pour tout ce qui est social, je ne demande jamais de cachet."