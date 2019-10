Cote d'Ivoire: Archibat 2019/Formation - Kandia Camara envisage un partenariat avec les architectes et les entreprises

La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle est sortie émerveillée de la qualité de l'exposition de la 7e édition d'Archibat.

A peine sortie du Conseil des ministres le mercredi 2 octobre, que la ministre Kandia Kamissoko Camara, a effectué une visite du Salon Archibat 2019. Cette 7ème édition qui se déroule sur le site du Parc des expositions, route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a pour thème: « L'habitat pour tous ».

L'hôte de marque d'Archibat est convaincue de pouvoir tirer profit de cet événement ou de l'expertise des acteurs du cadre bâti pour le développement de son département ministériel. « En ce qui nous concerne, en tant que ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, je suis accompagnée de Mme la Conseillère de la Première dame et du Directeur financier en charge de la construction des salles de classe, bibliothèques, etc. pour voir dans quel cadre nous pouvons nous engager, Architectes, entreprises et nous. De sorte que nous puissions avoir des écoles de qualité en Côte d'Ivoire. Il est vrai que nous travaillons déjà avec certains opérateurs, mais nous voulons que tout ce monde nous accompagne parce que nous avons de grands besoins en termes d'infrastructures », a-t-elle déclaré au terme de sa visite qui a duré plus d'une heure et demie. Et au cours de laquelle elle a visité plusieurs stands, échangé avec les exposants, touché du doigt certains de leurs produits parmi lesquels des innovations techniques et des matériaux de construction qui l'ont émerveillée.

La beauté des stands, la qualité des produits et des exposants de Côte d'Ivoire et de l'étranger, notamment la forte délégation tunisienne mais aussi le Maroc et des Européens, ont convaincu la ministre Kandia Camara. Faisant sienne une maxime bien connue, « quand le bâtiment va, tout va. Quand on a de belles maisons, cela veut dire que les villes et la Côte d'Ivoire se développent », elle a indiqué que ce salon et le boom immobilier que le pays connaît depuis quelques années sont la preuve que l'économie fonctionne et que le pays se développe. Elle estime donc que le programme présidentiel de logement doit atteindre ses objectifs grâce aux efforts remarquables de son collègue Bruno Nabagné Koné, qui, d'ailleurs, a ouvert officiellement le salon dont il est le parrain cette année.

Aussi n'a-t-elle pas manqué de féliciter les organisateurs, tout en envisageant la nécessité d'établir un partenariat avec le Cnoa pour la formation des jeunes. « Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, c'est possible. L'environnement est là. Ce que nous avons vu démontre que les hommes et les femmes sont là, les outils, la technicité, les matériaux également. La volonté politique existe et tout ce que nous demandons, c'est que les Ivoiriens puissent s'engager véritablement dans ce programme », a-t-elle indiqué.

Au regard du nombre d'exposants, Kandia Camara note qu'Archibat est un « salon de qualité, qui est apprécié », vu que le nombre de stands est passé de 100 à la première édition en 2007 à 300 en 2019. « Je voulais aussi les féliciter pour la qualité de ce que j'ai vu. J'ai beaucoup appris, j'ai vu des choses auxquelles je ne pensais pas du tout. Et ce qui m'a davantage impressionné, c'est que la majorité des entreprises sont implantées en Côte d'Ivoire alors que par le passé, la plupart des matériaux étaient importés », s'est réjouie la ministre. La visite guidée a été effectuée sous la conduite des co-organisateurs du salon, à savoir le président du Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire (Cnoa), Abdoulaye Dieng et Ismaël Boga-N'Guessan, Commissaire général de l'agence Axes Marketing.

Après le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné et son collègue Souleymane Diarrassouba le mardi 1er octobre, suivis de Kandia Camara le 2 octobre, le Secrétaire d'Etat Brice Kouassi est annoncé au salon ce vendredi 4 octobre, à 10h. Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle conduit une délégation d'une centaine de personnes dont 80 élèves.