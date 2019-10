Cote d'Ivoire: Lutte contre les changements climatiques - Le Pr Joseph Séka Séka présente les initiatives de la Côte d'Ivoire

En marge de l'assemblée des Nations unies et le sommet Action climat tenus à New York le 22 septembre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Pr Joseph Séka Séka et sa délégation ont pris part à la 11e assemblée de haut niveau de la Coalition pour le climat et l'air pur (Ccac) plus précisément au lancement de l'évaluation régionale pour l'Afrique sur les mesures relatives au climat, à la qualité de l'air et à la sécurité alimentaire.

Le Pr Joseph Séka Séka et les membres de sa délégation ont échangé avec les autres ministres et responsables des organisations partenaires de la Coalition sur plusieurs sujets. Notamment, des discussions sur la contribution de la Coalition au rehaussement et au renforcement de l'ambition dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. En sus, le renouvellement des engagements et le lancement de nouveaux plans et travaux ainsi que la nouvelle "vision 2030" de la Coalition dans le cadre de son "Programme d'action pour relever le défi de la question du 1.5°Celsius".

A cette tribune, l'autorité gouvernementale a signifié qu'à l'instar du Ghana, du Nigeria et du Togo, la Côte d'Ivoire s'est engagée à respecter ses ambitions dans l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris et du développement durable à travers la prise en compte d'actions nationales sur les polluants climatiques de courte durée de vie (méthane, Hfc, carbone suie). « La mise en œuvre des mesures de réduction des polluants climatiques de courte durée de vie en Côte d'Ivoire permettrait une réduction d'environ 60% des émissions de carbone noir et près de 35% des émissions de méthane d'ici 2030. Aussi les co-bénéfices liés à ces réductions d'émissions sont également importants », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le ministre a prôné une synergie des initiatives et une meilleure planification au niveau de l'Afrique afin d'atteindre les objectifs. « Il nous faudra montrer lors de la prochaine évaluation pour l'Afrique, qu'il est possible de réconcilier nos aspirations à long terme avec nos objectifs immédiats de développement en matière de climat, qualité de l'air et sécurité alimentaire. C'est pourquoi, je souhaite de la part de tous les partenaires de la Coalition, y compris bien évidemment les partenaires de la région africaine, un engagement sans faille en vue du succès de l'évaluation régionale pour le continent », a-t-il recommandé.

Notons que la Ccac est une coalition mondiale orientée vers l'action composée de pays, d'organisations intergouvernementales, de villes et de gouvernements infranationaux, d'organisations non gouvernementales et du secteur privé, pour une lutte intégrée contre la pollution atmosphérique et le changement climatique grâce à des mesures d'atténuation rapides.

La Côte d'Ivoire fait partie de la Coalition depuis janvier 2013. A cet effet, elle participe aux initiatives sectorielles dirigées par de nombreux partenaires dans les domaines de l'agriculture, des déchets, du transport, du pétrole et du gaz, et de l'énergie domestique, ainsi qu'à l'initiative de planification nationale qui a permis l'élaboration d'un document de planification pour la réduction des polluants de courte durée de vie au niveau national.