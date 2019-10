Cote d'Ivoire: Accès des jeunes filles à l'Education secondaire - Des éducateurs des lycées et collèges formés

« Ne vous laissez pas tromper par l'apparence de vos élèves, car chaque enfant est un génie.

Vous devez adapter votre façon de gérer en fonction des besoins des élèves. Profitez et exploitez les potentiels que vous avez dans vos établissements, avant de dire que vous n'avez rien». Ce sont là, les premiers conseils de Kandé Camara, sous -directeur, consultant-Formateur en management des Ressources Humaines en techniques managériales à plus de cinquante éducateurs des lycées et collèges.

C'était à la faveur du séminaire de formation des personnels d'encadrement éducateurs des lycées et collèges dans le cadre du Projet de promotion de l'accès des jeunes filles à l'éducation secondaire(Ppajfes), hier à Abidjan, Angré 7ème tranche.

Ce renforcement des capacités des personnels d'encadrement est initié par la sous -direction de la formation des personnes administratives et assimilées de la direction des Ressources humaines du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l'appui financier et technique de la Banque islamique de développement (Bid) et le Fonds de l'Opeld pour le développement international.

« La ministre en charge de l'Education nationale a inscrit l'année scolaire sous le sceau de l'excellence, toutes les activités que nous menons tendent vers cet objectif. Ainsi, nous avons relevé le défi de faire du personnel administratif un personnel bien formé », a précisé M. Barro Mamadou, directeur des ressources du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Car pour lui : « Sans éducateurs, il n'y a pas de discipline, ni de rigueur », a-t-il fait remarquer.

« Le but du séminaire est de renforcer les capacités des éducateurs en vue de l'amélioration de la gouvernance des ressources et de la réussite de tous les élèves de façon inclusive. C'est aussi, l'occasion de faire acquérir des techniques managériales et de leadership efficaces dans la gestion d'une école... », a relevé à son tour Dagnogo Gnacouba, Coordonnateur du projet d'équipement des six lycées d'excellence de jeunes filles, avec internat. Ces établissements seront construits sur les sites : Abobo, San Pedro, Daloa, Odienné et Bondoukou. 900 millions de Fcfa ont été injectés dans des formations du personnel administratif, grâce au projet.

Pendant une semaine, ce sont 55 éducateurs sur 165 qui vont bénéficier des cours de formation continue. «La difficulté dans le cadre de notre mission, c'est le nombre pléthorique d'élèves, le suivi est un peu difficile. A cela, il faut ajouter les cas d'agressions physiques», a affirmé Berthé Dejéneba, éducatrice dans un établissement à San Pedro.

Des statistiques ont révélé que : « Pour mémoire, 2% des filles rurales pauvres peuvent espérer achever le secondaire contre 49% des garçons urbains riches » (Source Resen 2016).