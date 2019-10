Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration - Le ministère du budget prend sa place sur le portail Miliê

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sonogo, accompagné de son directeur de cabinet, Adama Sall, a eu une séance de travail avec la ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation technologique, Raymonde Coffie Goudou et ses équipes, ce mercredi 2 octobre, au 12 e étage de la Tour C, cité administrative, au Plateau.

Connecter les outils de dématérialisation des procédures et de satisfaction-client, développés par le ministère du Budget, à travers les institutions rattachées (douanes, budget et finances, impôts) et la plateforme numérique interactive Miliê (ce qui m'appartient en langue Baoulé), tel est l'objectif de la séance de travail que le ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo et sa collègue de la Modernisation de l'administration, Raymonde Coffie Goudou, ont eu le 2 octobre, au 12e étage de la Tour C, cité administrative, au Plateau.

Le portail Miliê ou encore « portail du citoyen » est un outil qui permet de recueillir et de traiter en ligne ou via le téléphone les requêtes des usagers-clients de l'administration publique. Il offrira au citoyen une seule porte d'entrée de l'administration, avec la possibilité d'y poser et régler les problèmes auxquels il est confronté, selon la ministre Raymonde Coffie Goudou.

Pour le ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, le portail Miliê arrive à bonne date car chaque direction de son département avait déjà ses propres outils (Celiope pour la direction générale du budget et des finances, e-impôts pour la DGI, la Réclame au niveau des douanes) et un outil dénommé « La voix du citoyen », avait été déjà conçu par le cabinet pour recueillir les avis du citoyen et mesurer le niveau de satisfaction.

«Miliê va faciliter l'interaction entre le citoyen et l'administration. Nous sommes venus mettre à disposition du ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation technologique, les instruments que nous avons à notre niveau, qui permettent également d'avoir des liens avec le citoyen », a-t-il déclaré à la fin de la séance de travail. « L'informatisation qui se fait aux Impôts a deux volets : l'un en interne, qui vise à améliorer la productivité, donc le recouvrement fiscale, et l'autre en externe, qui a trait au lien avec les citoyens dans le cadre de leurs opérations de paiement fiscal.

A ces deux niveaux, il n y a aucune difficulté à faire un raccordement à Miliê pour que le citoyen sache comment s'acquitter de ses obligations fiscales », a ajouté Moussa Sanogo.

Le portail Miliê permet désormais à la population d'évaluer son administration, selon la ministre Raymonde Coffie Goudou.

Et elle règle notamment, les problèmes liés à la lourdeur administrative en recueillant les observations et réclamations des citoyens, qui sont renvoyées aussitôt à l'administration concernée.