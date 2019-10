Cote d'Ivoire: Journée nationale de partenariat - La 4è édition prévue le 7 octobre 2019

La capitale économique ivoirienne s'apprête à accueillir les prochaines assises dédiées aux partenariats entre les secteurs public et privé.

C'est le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis à Cocody qui recevra le 7 octobre, la 4è édition de la Journée nationale de partenariat (Jnp), sous le thème : « Partenariat Etat/secteur privé pour une croissance inclusive et durable ». Cette manifestation organisée par le Conseil de concertation Etat - secteur privé (Ccesp) est placée sous le haut patronage du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement (Bad).

Lors de la conférence de présentation de l'évènement le 25 septembre, au siège du Ccesp, sis à Abidjan-Plateau, Jean-Serge Esso Séké, conseiller technique de Mme le secrétaire exécutif du Ccesp, a fait savoir que « la Journée nationale de partenariat est l'une des activités phares de la Ccesp ». Il a saisi l'occasion pour faire le bilan de l'édition précédente avant de présenter les grandes articulations de la prochaine.

La Jnp 2019 se décline en six grandes activités. Il s'agit, premièrement, de la "Cérémonie d'ouverture" qui sera faite des allocutions du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly en sa qualité de président du Ccesp ; d'Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et des Finances, président de la Jnp 2019 ; du représentant de la Bad et de Jean-Marie Acka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci). Il y aura, en seconde position, les "Panels de haut niveau" qui seront animés par les membres du gouvernement, des organisations du secteur privé et les Partenaires techniques et financiers afin d'échanger sur le degré d'inclusion de la croissance ivoirienne et les dynamiques afférentes initiées par les acteurs public et privé.

Troisième point de l'agenda, les "Prix du partenariat" qui vont récompenser les personnalités et structures publiques et privées s'étant faites distinguer par leur forte implication dans le processus du dialogue public-privé en Côte d'Ivoire. Au quatrième point, ce sont les " Side-Event" qui permettront de mettre en lumière les mesures et programmes concourant à maintenir la trajectoire de croissance et l'inclusion économique et sociale par les leviers de la transformation structurelle de l'économie.

Il permettra aussi de traiter des questions relatives aux mesures d'appui au développement des Pme et l'autonomisation des jeunes et des femmes. « Au niveau des "Side-Event", la Bad nous accompagne sur le plan des travaux scientifiques parce qu'elle a beaucoup d'expériences sur les thématiques qui ont un fort caractère socio-économique, notamment l'appui à la compétitivité du secteur industriel », a expliqué Georges Copré, qui co-animait la conférence de présentation du Jnp 2019.

Le cinquième axe porte sur les " Rencontres « Business to Government (B2G) »" qui offrira la possibilité aux opérateurs économiques d'échanger sur leurs préoccupations quotidiennes avec les responsables de l'administration publique. Et le sixième point à l'agenda sera focalisé sur la "Session d'échanges" avec les structures en charge du dialogue public-privé des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Cette session vise le partage d'expériences-pays sur la thématique de croissance inclusive en Afrique.