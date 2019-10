Nigeria: Nécrologie - Décès d'Isaac Promise, le monde du football africain en deuil

Le monde du football et surtout, le football nigérian, est en deuil. Isaac Promise n'est plus. La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé dans la nuit le décès de l'attaquant, capitaine des Super Eagles aux JO de 2008 et vice-champion olympique cette année-là.

« Nous sommes tristes d'annoncer la perte d'Isaac Promise. Ce fut le capitaine de la sélection lors des Jeux Olympiques de Pékin et il avait gagné une médaille d'argent. Que son âme repose en paix », peut-on lire dans le communiqué de la NFF.

L'attaquant international, ancien capitaine de la sélection des moins de 23 ans médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, avait accompli l'essentiel de sa carrière en Turquie (Gençlerbirligi, Trabzonspor, Antalyaspor, Karabukspor... ) avant de rejoindre les États-Unis, en 2018. C'est là-bas, à Austin, qu'il a perdu la vie à son domicile.

Selon la chaîne Fox Sports, il aurait été victime d'un arrêt cardiaque dans sa salle de gym. La Fédération nigériane (NFF) et la Fédération internationale (FIFA) lui ont rendu hommage. Il comptait trois sélections et un but avec les Super Eagles.