Togo: Jules Koudjodji évoque son choix d'Espoir FC de Zio

D'un Espoir FC à un autre, Jules Koudjodji fait son retour au Togo après une saison en deuxième division béninoise (Espoir FC de Savalou). Malgré de nombreuses sollicitations, l'entraîneur togolais signe à Espoir FC de Zio, une équipe de la D2 Togolaise. Un choix qui a surpris plus d'un. Interrogé par Africatopsports, il donne les raisons de ce choix surprenant.

« Je suis revenu au pays pour des raisons personnelles, sinon j'allais continuer avec une équipe de première division puisque je suis bien aimé au Bénin grâce à ma rigueur et mon résultat que j'ai fait à Espoir FC de Savalou lors de la première saison », a-t-il fait savoir.

Après la nomination, Koudjodji se montre ambitieux tout comme l'équipe qui veut revenir très vite dans l'élite du football togolais.

« Puisque les dirigeants ont fait confiance en ma modeste personne grâce mon dossier, je connais le chantier qui m'attend à Espoir de Zio. La première division débute ce week end et la D2 en novembre. On a plus assez de temps, on doit vite commencer par mettre une équipe solide et athlétique en place avant l'entame », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « Dès la rentrée scolaire un élève attends toujours la réussite à la fin d'année c'est ce que nous allons faire à Espoir. Nous allons faire beaucoup de choses. Avoir de bons joueurs et insuffler ma touche de gagne, de discipline et de rigueur afin d'avoir une équipe compétitive ».

La tâche ne sera pas aisée pour Espoir FC de Zio. Dans la zone Sud en D2, plusieurs équipes nourrissent la même envie qui n'est autre que la promotion en D1. Agaza, l'Etoile Filante, Arabia, Kotoko de Lavié... sont toujours présents avec le même objectif.

Pour rappel, Jules Koudjodji connaît bien les championnats togolais. Il y a évolué en tant que joueur et quelques années après en tant qu'entraineur. Entre autres équipes entrainées, Kotoko, Anges, Dyto, Unisport.