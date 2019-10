Sénégal: Mbour / Préservation des ressources halieutiques - Des acteurs de la pêche indexent des statistiques peu fiables

Les acteurs de la pêche et du monde de la mer de la Petite côte ont fait corps hier, jeudi, au quai de pêche de Mbour avec la Coalition nationale pour la transparence dans la gestion des petits pélagiques au Sénégal dans le cadre du projet "Plaidoyer et sensibilisation à la transparence dans la pêche, à la gestion durable des stocks et des sites côtiers critiques pour les petits pélagiques". Une attention particulière a été portée sur le manque de fiabilité des statistiques des stocks non conformes à la réalité et qui ne sauraient servir de supports pour des négociations ou octrois de licences de pêche.

Mamadou Diop Thioune, membre de la coalition et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales a dénoncé le manque de fiabilité des statistiques relatives aux stocks car, depuis cinq ans, la recherche n'est pas en mesure de faire un état des lieux, faute de moyens et de présence accrue. Il se désole d'entendre parler de délivrance de licences sans des bases fiables.

Par conséquent, Mamadou Diop Thioune interpelle l'Etat sur la démarche. A l'en croire, la disparition progressive de la ressource et les espoirs placés sur les pélagiques et particulièrement la sardinelle comme l'absence de mise en œuvre de la recherche pour faire le point constituent une entrave et sont sources de difficultés pour dire avec exactitude la réalité des espèces et des stocks. Dans la foulée, il a indexé là une « duperie » ou «tromperie» faite à l'Etat car la commission de délivrance des licences de pêche n'a pas eu des données acceptables sur des années. Et d'indexer par suite le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye qui est à genoux, faute de moyens pour faire son boulot.

Pour Samba Seck de l'Association pour le développement de la pêche artisanale, un soutien est à faire pour pousser à favoriser la recherche pour une bonne préservation de la ressource. A l'en croire, les pélagiques capturés au Sénégal participent à booster les économies locales de bon nombre de pays non ouverts sur la mer en Afrique occidentale à travers le commerce des produits halieutiques transformés. Samba Guèye, le président du Conipas et de la coalition a invité pour sa part les acteurs de la pêche à multiplier les rencontres pour discuter et partager les problèmes et difficultés du secteur. Il s'est désolé aussi du pillage effréné des ressources pélagiques sans aucune transparence. Non sans manquer d'inviter les acteurs de la pêche à continuer de s'inscrire sur l'ère des innovations en se lançant sur les nouvelles pirogues à fibre de verre pouvant avoir une durée de vie de 20 ans.