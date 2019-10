Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Les professionnels de l'invisible » de Borice Mokélé

L'oeuvre parue à L'Harmattan présente les itinéraires initiatiques et les activités de deux professionnels de l'invisible choisis par l'auteur parmi la multitude qui existe dans les diverses sociétés.

A travers cinquante-quatre pages, l'auteur mène le constat selon lequel la société est de plus en plus tournée vers les thérapies non conventionnelles ne reposant pas sur une approche scientifique pour se soigner ou apaiser les douleurs.

De ce fait, s'instaurent les parcours thérapeutiques de sujets souffrants incluant les médecins, les tradithérapeutes, les prêtres et pasteurs. Ce sont ces hommes et femmes que Borice Mokélé appelle les professionnels de l'invisible.

Ils sont prophètes ou pasteurs, guérisseurs ou devins. L'un de leurs objectifs est la recherche de la cause des maux du mal-être des consultants. Ils soulagent les souffrants, réconfortent les affligés, guérissent les malades, protègent et délivrent les possédés en agissant au nom de Dieu et des esprits bienveillants tels que les anges, les ancêtres, les saintes et les saints.

Borice Mokélé est prêtre, titulaire d'un master en psychanalyse, actuellement directeur du Séminaire Saint Pie X de Makoua, diocèse d'Owando, au Congo Brazzaville. Il est l'auteur, entre autres, de "Monseigneur Ernest Kombo", paru aux éditions L'Harmattan en 2010, et "Le pape François, les tentations et les maladies des chrétiens", paru en 2016.