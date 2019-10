Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Jules D. Tchimbakala Makambila veut booster le domaine

Le développement de la musique urbaine est devenu un besoin pressant chez les managers et producteurs de musique. Fédérer les jeunes artistes dans des projets artistiques peut les aider dans leur épanouissement. Ainsi Jules D. Tchimbakala Makambila, acteur culturel du Congo Brazzaville, pense qu'il y a encore du potentiel sur lequel on peut espérer.

Coordonnateur national de la Fédération des cultures urbaines (Fécocur) et fondateur de l'Agence de communication spécialisée dans le management culturel, l'événementiel et la communication digitale dénommée Show time entertainment, Jules D. Tchimbakala Makambila a aussi appris le métier de manager en France. Une expérience qu'il met au service des artistes musiciens depuis son retour au bercail.

Autour de la structure qu'il coordonne, Fécocur, il a pu regrouper les opérateurs culturels urbains de Brazzaville, puisqu'elle a été créée pour apprendre aux artistes à mieux connaître leur statut et l'arsenal juridique qui régit leur vie, notamment l'enregistrement au Bureau congolais du droit d'auteur (BCDA), l'acquisition d'une carte d'artiste et la procédure à suivre pour avoir la mention artiste dans un passeport.

« Avoir cette mention dans son passeport est un avantage pouvant permettre à un artiste d'avoir facilement le visa pour l'étranger », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter: « Pour faire enregistrer les artistes au BCDA, nous avons une plate-forme qui s'appelle le B-street market, un salon qui se tient en marge du B-street awards. Nous avons participé à ce B-street market deux fois de suite en 2017. Au cours de ce salon qui se tient dans le Hall de l'Institut français du Congo, nous avons reçu plusieurs artistes à notre stand voulant comprendre ce que nous faisons pour leur épanouissement. Nous leur avons remis toute la documentation nécessaire ».

Jules D. Tchimbakala Makambila anime la Fécocur avec Bénie Nkodia, manager de l'artiste Even's Mab. Ensemble, ils envisagent la reconstitution du bureau et la relance des activités. La moisson est grande mais le travail est immense. Ils ont actuellement un projet qui consiste à regrouper toutes les artistes [féminines] dans les musiques urbaines afin de faire un album collectif dans le seul but de les fédérer. Car, il y a un potentiel en milieu des artistes féminines qui font du rap, du hip-hop et même du slam. Il s'agira d'un album de dix titres autour des thèmes évocateurs, liés à la gent féminine.

Le coordonnateur lance un appel à d'autres maisons de musique qui seront intéressées par le projet de les contacter en vue de booster cette initiative.

Le milieu artistique rangé par une forte crise financière

A propos de l'Agence de management Show time entertainment qu'il dirige, il y a trois artistes en développement de carrière. Il s'agit de K-Tedy et Alex's Reign, qui font du hip-hop, et NKJ, afro pop et world music. Il y a également un groupe dénommé Brazza super stars qui est dans le hip-hop et l'afro décaler. Depuis 2014, ils programment des artistes dans certains événements.

Jules D. Tchimbakala Makambila se félicite de l'évolution des artistes au Congo Brazzaville. « Il y a des artistes qui sortent chaque année, qui se créent une place dans leur milieu malgré quelques lacunes constatées en termes de direction artistique. Nous avons des beatmakers qui sont derrière l'artiste », a-t-il déclaré.

Show time entertainment a déjà managé une artiste qui est aujourd'hui en France, Sara Kazi. Elle faisait de l'afro pop et l'afro beat. Cependant, il regrette que le milieu artistique soit rongé par une forte crise financière qui s'expliquerait par la rareté des événements culturels tous les trois mois.

« Ce qui rémunère beaucoup plus les artistes ce sont les scènes. Grâce donc aux shows cases, play-backs dans des boîtes de nuit, productions en public parfois organisées par des grandes sociétés de la place, l'artiste musicien peut financer son projet et mieux s'organiser dans la société. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont plus de quoi s'acheter un CD », a-t-il déploré.

Le promoteur a fait savoir, en guise de conclusion, que Show time entertainment est également en train de travailler sur un artiste musicien rwando-congolais, NKG, qui a un album en chantier dont la sortie est prévue d'ici à la fin de l'année.