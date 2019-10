Afrique: L'Angola et la RDC établissent l'interconnexion d'Inga à Cabinda

Luanda — Les équipes techniques d'Angola et de la République démocratique du Congo se sont rencontrées vendredi, à Kinshasa pour achever le processus de pré-appel d'offres visant la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique allant du barrage d'Inga (RDC) à la province de Cabinda (Angola).

Cette réunion fait suite aux conclusions de la réunion du Comité technique mixte bilatéral Angola-RDC qui s'est tenue à Luanda du 22 au 29 septembre dernier.

La réunion de septembre a rassemblé autour d'une même table des chefs d'entreprise à savoir, RNT-Réseau national transport d'électricité, du côté angolais, et la SNEL, du côté congolais.

Le groupe technique angolais est dirigé par le président de RNT, Rui Gourgel, et comprend neuf autres responsables et techniciens du ministère de l'Énergie et de l'Eau, Prodel, RNT et ENDE, liés aux domaines de la conception, de la planification, de la gestion, de l'ingénierie de projet, de la communication et des relations institutionnelles et des affaires juridiques.