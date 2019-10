Congo-Brazzaville: Descente parlementaire - Ferréol Constant Patrick Gassakys préoccupé par la délinquance numérique

L'élu du Parti congolais du travail à Poto-Poto III a fait, le 30 septembre à Brazzaville, le point de la sixième session ordinaire de l'Assemblée nationale, expliquant l'importance des lois sur la cybercriminalité et la cyber-sécurité.

Le député a largement expliqué à ses mandants l'importance des lois qui concernent plus la vie publique, le social, la vulnérabilité, notamment la santé, l'éducation, l'environnement et l'aménagement du territoire, l'eau et l'électricité. Les lois sur la cybercriminalité et la cyber-sécurité permettent pareillement d'instaurer un climat de confiance entre les citoyens et sont appropriés pour de lutter contre la délinquance numérique, un phénomène en plein développement au Congo.

« On a estimé qu'il était nécessaire de légiférer sur la cyber-sécurité car c'est un secteur encore fragile. La loi sur la cyber-sécurité est une mesure de protection d'un ensemble de système d'informations, de technologies et de réseaux de communication, d'ordinateurs ainsi que des données contre les attaques », a commenté Ferréol Constant Patrick Gassakys.

Il s'est appesanti aussi sur la ratification du deuxième financement additionnel de l'accord du projet Lisungi, un dispositif de protection sociale des ménages pauvres. « C'est la volonté du gouvernement du Congo, en collaboration avec les Nations unies, d'aider les défavorisés. Le projet Lisungi est relancé et des milliers de ménages sont bénéficiaires. Nous allons essayer de discuter pour qu'au niveau de notre circonscription, les ménages pauvres puissent aussi en bénéficier car il renforce la sécurité sociale », a expliqué l'élu du peuple.

En 2014, le projet Lisungi était encore en phase expérimentale dans les départements du Pool, de la Sangha et de la Likouala, à cause du nombre important des vulnérables.

Ferréol Constant Patrick Gassakys a, en outre, développé sur l'interpellation du Premier ministre concernant l'accord entre le Congo et le Fonds monétaire international (FMI) ainsi que sur le débat avec certains membres du gouvernement. Au sujet de cet accord, il a rassuré que l'Assemblée nationale a posé des questions et des réponses appropriées sur bien d'autres questions posées aux membres du gouvernent.

Suite à une intox audio qui circule sur les réseaux sociaux au sujet des moustiquaires imprégnées qui seraient empoisonnées, Gassackys a simplement demandé à la population de recevoir ces moustiquaires. « Les moustiquaires imprégnées d'insecticide sont un moyen efficace pour la prévention du paludisme et de l'anémie chez les femmes enceintes et dans notre circonscription il y a trop de moustiques », a indiqué l'honorable Ferréol Constant Patrick Gassakys.

Sur les vingt-sept affaires, quinze ont été examinés et adoptés par l'assemblée nationale lors de la 6e session ordinaire de l'Assemblée nationale. La chambre basse a adopté, entre autres, les lois portant sur : la lutte contre la cybercriminalité, la cyber-sécurité, les transactions électroniques, création des agences nationales de sécurité, protection des données à caractère personnel, création des zones économiques spéciales de Brazzaville, Oyo-Ollombo et de Ouesso, création de l'autorité de régulation des zones économiques et spéciales.

Très réputé au sein de ses mandants pour son humanisme, le député a profité de la rentrée parlementaire qui a coïncidé avec celle des classes pour distribuer des tonnes de kits scolaires aux parents d'élèves de sa circonscription, une manière de jouer sa partition à la formation de l'élite juvénile congolaise. Plusieurs familles de communautés étrangères vivant à Poto-Poto, un des plus anciens quartiers cosmopolites de Brazzaville, ont aussi bénéficié des kits scolaires pour leurs enfants.