Angola: Un représentant des Nations Unies établit des contacts à Huila

Lubango (Angola) — Le coordonnateur résident des Nations Unies en Angola, Paolo Balladelli, a déclaré que des contacts étaient en cours pour déterminer le montant que les projets soutenus par l'organisation dans la province de Huila bénéficieront, étant attribués à l'Angola un total de 284 millions de dollars.

Ce montant est destiné à financer des projets sociaux et économiques dans le pays au cours des trois prochaines années.

"Nous fixons des priorités, de sorte que nous n'avons pas la valeur disponible pour la province pour les trois prochaines années", a affirmé le responsable lors d'une réunion avec des représentants du Gouvernorat provincial de Huila, dans le cadre de la coopération pour le développement durable 2020-2022.

A son tour, Maria João Chipalavela, vice-gouverneure pour le secteur économique, politique et social, a souligné que la concertation permettrait d'aligner et d'optimiser les ressources.

Dans le cadre de la coopération pour le développement durable 2020-2022, l'ONU, le ministère de l'Économie et de la Planification et les acteurs sociaux au niveau du pays ont défini comme priorité, la transformation économique et sociale, l'environnement et la résilience des populations, des jeunes et l'autonomisation des femmes, la démocratie et la stabilité.