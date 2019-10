Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? La tomate est-elle un fruit ou un légume ?

La question a été posée plusieurs fois. Elle continue à animer les débats : faut-il ranger la tomate dans la famille des fruits ou au contraire considérer qu'elle fait partie des légumes ? Dans la mesure où elle sert à préparer des hors d'œuvre et des plats plutôt que des desserts, on serait tenté de dire que la tomate est un légume, mais cette classification obéit à des règles un brin plus subtiles. Nous avons fait quelques recherches...

D'un point de vue scientifique, le fruit est ce qui résulte de la transformation de la fleur et renferme les graines nécessaires à la reproduction. Un légume est une plante potagère dont on peut manger certains éléments.

Vous n'avez pas compris ? On recommence. Un fruit, c'est ce qui pousse à la place de la fleur pollinisée et qui renferme des graines. Un légume, c'est simplement tout ou partie d'une plante qui appartient à la famille des légumineuses, sans notion particulière de reproduction. Avec un légume, on ne s'intéresse pas forcément à la fleur ou à ce qu'elle devient : la carotte est une racine, la salade concerne les feuilles, l'oignon est un bulbe et la brave pomme de terre est un tubercule.

Le problème de ce modèle, c'est que des plantes considérées comme des légumes dans la vie courante deviennent des fruits, alors que des fruits usuels n'en sont pas vraiment. Regardez le poivron : techniquement il a tous les attributs du fruit mais pourtant on le considère comme un légume.

Logique scientifique contre bon sens quotidien

Il en va de même pour la tomate. D'un point de vue biologique, elle naît et pousse comme un fruit, mais on a tendance à la considérer comme un légume, puisqu'on l'utilise le plus souvent dans des préparations salées. La question pourrait aussi se poser pour l'avocat, l'aubergine, les piments, le concombre, la courgette ou l'olive, qui sont des fruits au sens strict du terme et apparaissent pourtant comme légumes dans toutes les classifications.

Certains légumes sont donc des fruits, et la plupart des fruits pourraient être considérés comme des légumes, puisqu'ils constituent une partie d'une plante potagère.

Finalement, on voit bien que deux logiques s'affrontent : la lecture scientifique d'un côté, et le sens pratique de l'autre. Dans les faits, personne n'a tout à fait tort et tout le monde a plus ou moins raison : la tomate est un fruit mais il n'est pas vraiment déplacé de la ranger avec les autres légumes, surtout au moment de préparer le repas.

Quel que soit votre camp, ne vous interdisez pas de manger des tomates à tout moment du repas, y compris au dessert !