Sénégal: Youssouf Sabaly - Retour du Sénégalais prévu début décembre ?

Le latéral des Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly, opéré du genou en fin du mois d'août devrait faire son retour vers le mois de décembre, a annoncé son coach, Paolo Sousa.

Blessé lors de son premier match de la saison avec Bordeaux, le latéral sénégalais ne va pas rejouer de sitôt. Youssouf Sabaly a subi une opération du genou qui devrait l'éloigner des terrains. En effet, son entraîneur Paul Sousa révèle qu'il devra encore attendre plus de deux mois avant de refouler les pelouses.

« Il s'est déjà initié à la course, mais il n'a pas encore fait de travail d'appuis, mais on voit qu'il est déjà plus content. Il sait qu'il est aujourd'hui déjà plus proche de revenir sur le terrain [... ] Je ne sais pas quand il pourra rejouer. A chaque étape, le joueur doit nous donner l'information de savoir comment réagit son genou. Mais je crois et j'espère que début décembre, on va pouvoir le voir reprendre la compétition avec nous », a assuré le coach des Girondins.

Sorti d'une très bonne CAN, le natif de Chesnay a connu un début de saison très compliqué avec les Bleu et Marine.