Ile Maurice: Affaire Showkutally Soodhun - Le DPP ne fera pas appel

«There should be no further action in this matter.» C'est la position du bureau du Directeur des poursuites publiques ce vendredi 4 octobre, annoncé dans un communiqué. L'affaire des propos sectaires dans laquelle était impliqué Showkutally Soodhun a été rayée en cour intermédiaire par la magistrate Meenakshi Gayan Jaulimsing le mercredi 25 septembre.

Selon le bureau du DPP, si la magistrate était d'accord avec les points de droit soulevés par la poursuite, elle a toutefois trouvé le témoin n'était pas fiable. Or, les arguments de la poursuite étaient essentiellement basés sur ce témoignage.

Le bureau du DPP estime toutefois que les points soulevés par la magistrate Meenakshi Gayan Jaulimsing ne sont ni déraisonnable, ni perverses.

De ce fait, le bureau du DPP ne compte pas faire appel et a recommandé à la police de ne pas faire suite à cette affaire.