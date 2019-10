Afrique: L'OMS et la FIFA font équipe pour la santé

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fédération internationale de football association (FIFA), ont conclu aujourd'hui un accord de collaboration pour une durée de quatre ans en vue de promouvoir des modes de vie sains sur toute la planète par le biais du football.

Le mémorandum d'accord a été signé à Genève, au Siège de l'OMS, par le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et par le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

«L'OMS se réjouit de collaborer avec la FIFA. En 2018, la moitié de la population dans le monde a regardé la Coupe du monde de football. En faisant équipe avec la FIFA, nous avons donc la possibilité de transmettre à des milliards de personnes des informations pour leur permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé», a expliqué le Dr Tedros.

«Je suis très heureux d'annoncer cette collaboration avec l'OMS. Le football est une langue unique et universelle, et nous voulons mettre à profit la tribune et le réseau dont nous disposons pour soutenir des initiatives en faveur de la santé et promouvoir des modes de vie sains dans le monde entier», a déclaré pour sa part M. Infantino.

La collaboration entre l'OMS et la FIFA portera sur quatre domaines:

la défense de la promotion d'un mode de vie sain par le biais du football;

l'harmonisation des politiques pour l'organisation d'événements de la FIFA sans tabac, pour encourager les fédérations nationales de football à adopter des politiques antitabac, y compris dans les stades, et pour permettre à l'OMS de fournir à la FIFA un soutien technique sur des questions de santé;

l'utilisation des événements de la FIFA pour promouvoir des améliorations durables en matière de santé et de sécurité;

des initiatives et des programmes communs pour accroître l'activité physique grâce au football et conformément aux lignes directrices de l'OMS, et la collaboration entre des associations nationales et les réseaux d'ambassadeurs de bonne volonté de l'OMS, de footballeurs, d'entraîneurs et de bénévoles pour accroître la pratique de l'activité physique par le biais du football.

L'OMS fournira un soutien technique à la FIFA sur plusieurs questions de santé, comme l'organisation d'événements sans tabac et les efforts pour encourager les fédérations nationales à adopter des politiques antitabac, y compris dans les stades.

L'OMS et la FIFA ont déjà collaboré pour interdire le tabac lors de certaines compétitions de football, et notamment durant la Coupe du monde de football de 2018.

Leur action s'appuiera sur des efforts destinés à préserver la santé dans le cadre des événements de la FIFA et à promouvoir des améliorations durables en matière de santé et de sécurité, par exemple en ce qui concerne l'hygiène et la prévention des maladies.

Des initiatives et des programmes communs avec des associations nationales et des réseaux de footballeurs, d'entraîneurs et de bénévoles seront mis en œuvre pour accroître la pratique de l'activité physique par le biais du football, et conformément aux lignes directrices de l'OMS.

Cette collaboration mettra à profit les domaines de compétence respectifs de l'OMS et de la FIFA pour que les messages sanitaires et les programmes de promotion de l'activité physique aient d'importants effets bénéfiques sur la vie des habitants du monde entier.