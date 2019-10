Sénégal: Union européenne - Signature de trois conventions de financement de projets

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le, Commissaire européen en charge de la coopération internationale et du développement, Neven Mimiça ont signé ce vendredi, trois conventions de financement de projets. Le montant total est de 18 milliards de FCfa.

Trois conventions de financement de projets ont signées ce vendredi entre le Sénégal et l'Union européenne. Elles ont été paraphées par Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et Neven Mimiça, Commissaire européen en charge de la coopération internationale et du développement. Il s'agit du projet d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel à l'Electricité pour 20 millions d'euros, soit environ 13,120 milliards de FCfa.

L'autre projet concerne l'appui à la société civile pour une meilleure gouvernance pour 4 millions d'euros, soit environ 2,624 milliards de FCfa. Et enfin, le projet de soutien à la coopération Sénégal - Union européenne pour 3,5 millions d'euros, soit environ 2,296 milliards de FCfa.

Selon Amadou Hott, le montant total des conventions de financement signé ce jour au titre du 11ème Fed s'élève à 27,5 millions d'euros soit environ 18 milliards de FCfa.

Il a rappelé avec plaisir que tous ces financements octroyés sont sous forme de dons.

«Comme vous le voyez, l'Union Européenne demeure l'un des principaux partenaires au développement du Sénégal. Son appui s'amplifie au fil des années et couvre des secteurs essentiels au développement économique et social de notre pays », a souligné le ministre de l'Economie.

Il a indiqué que ces importants financements traduisent clairement l'engagement de l'UE à soutenir les efforts déjà entamés par le Gouvernement dans des domaines qui contribuent de manière significative au développement économique et social du Sénégal.

«Ces interventions s'inscrivent parfaitement dans les axes « Transformation structurelle de l'économie et Croissance » ainsi que « Capital humain, protection sociale et développement durable ». Aussi, favorisent-elles l'implication des acteurs de la société civile dans le processus de la construction citoyenne à travers un renforcement de capacités et une plus grande appropriation du PSE », a ajouté Amadou Hott. Il a saisi cette occasion pour saluer l'engagement Neven Mimiça en faveur du Sénégal.

« L'histoire retiendra qu'en 5 ans vous avez effectué 5 visites au Sénégal, ce qui constitue à la fois un record et une marque d'estime et de considération jamais égalée ; Vous resterez donc un Ami du Sénégal et nous vous en serons éternellement reconnaissants »,a lancé M. Hott à l'endroit du commissaire européen.