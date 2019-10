Afrique de l'Ouest: Conseil des ministres de l'Uemoa - Plusieurs décisions et recommandations prises lors de la 3ème session ordinair

La troisième session ordinaire de l'année du Conseil des ministres de l'Uemoa s'est tenue le 27 septembre dernier à Ouagadougou. A l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été émises.

Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) a tenu sa troisième session ordinaire de l'année, le 27 septembre dernier. C'était dans les locaux de l'Agence principale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous la présidence de Romuald Wadagni, ministre de l'Economie et des Finances de la République du Bénin, son président en exercice.

Ont également pris part à la rencontre, Abdallah Boureima, président de la Commission de l'Uemoa, Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de la Bceao, Christian Adovelande, président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf).

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), au terme des échanges, des conclusions et recommandations ont été approuvées par les ministres.

Au titre de la Commission de l'Uemoa, le Conseil des ministres a examiné et adopté le collectif au Budget de l'Union au titre de 2019 qui vise à inscrire des ressources extérieures supplémentaires, augmentant ainsi de 1% le Budget modifié de l'Uemoa.

Le Conseil des ministres a adopté la Décision portant adoption de l'Initiative régionale d'amélioration du climat des affaires (Irca) qui vise à améliorer le climat des affaires dans l'Uemoa, en vue de promouvoir l'entreprenariat et dynamiser les investissements dans la région. Le Conseil des ministres a adopté la Directive portant harmonisation des stratégies de développement touristique au sein de l'Uemoa dont l'objectif est de fixer le cadre général d'élaboration des stratégies nationales de développement touristique, de les aligner sur les orientations de la Politique commune du tourisme au sein de l'Union en vue de créer des synergies, promouvoir la mobilité intracommunautaire et développer l'attractivité de la zone en termes d'investissement.

Le Conseil a, en outre, adopté trois Règlements sur les activités et professions touristiques au sein de l'espace communautaire.

Au titre du Crepmf relativement à la gouvernance de l'organe, le Conseil des ministres a été informé de la nomination et de la prise de fonctions de Ripert Bossoukpe, en qualité de secrétaire général, à l'issue du processus de recrutement engagé.

Le Conseil des ministres a, en outre, approuvé le collectif budgétaire 2019 de l'Organe, à la suite de l'obtention de subventions des partenaires techniques et financiers notamment la Banque Mondiale et le Financial sector deepening (Fsd) Africa.

Concernant le dossier relatif aux concessions de service public accordées par les Etats de l'Union à la Brvm et au Dc/Br et des cahiers de charge y afférents, il a donné mandat à son président à l'effet de prendre les mesures appropriées en vue de l'aboutissement de ce chantier, au plus tard le 31 décembre 2019.

Examinant l'état d'avancement des chantiers de réforme du marché financier régional, le Conseil a pris acte des recommandations proposées par le Conseil régional, en rapport avec l'utilisation d'un document unique de pilotage et la priorisation des actions.