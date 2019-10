Afrique: Premier League - Deux Africains en course pour le joueur du mois de septembre

Entre Aubameyang et Riyad Mahrez qui sera le meilleur joueur du mois de septembre d'EA Sports ? Ces deux joueurs africains font partie des 8 qui sont nominés pour cette distinction.

En effet, la présence des deux joueurs africains dans cette liste est une suite logique. L'attaquant d'Arsenal en septembre a inscrit 5 buts.

Un but contre Tottenham, un doublé face à Watford, un but devant Aston Villa et un autre but contre Manchester United. Ce sont en résumé les victimes du joueur gabonais en septembre.

Quant à Riyad Mahrez, il a été auteur de deux buts et d'une passe décisive. Il a inscrit un but sur coup franc et d'une passe décisive lors de la large victoire (8-0) de Manchester City face à Watford. L'international algérien a marqué un autre but sur coup contre Everton.

Ils sont de sérieux prétendants à ce trophée individuel vu leurs statistiques individuelles.

Bientôt le verdict et on verra qui des 6 autres joueurs ou Aubameyang et Riyad Mahrez sera sacré.