Afrique: Extrémisme violent sur le continent - Les forces de défense et de sécurité invités à privilégier davantage la prévention

Dakar — Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a invité vendredi les forces de défense et de sécurité, notamment celles de l'Afrique, à privilégier davantage la prévention dans la lutte contre l'extrémisme violent, un phénomène en recrudescence.

"Dans cette lutte contre l'extrémisme violent en Afrique, il faut adopter une vision holistique en combinant la prévention à l'action militaire pour ainsi mieux faire face à ce fléau mondial", a-t-il déclaré.

Sidiki Kaba s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de clôture du troisième régional sur le rôle des forces de défense et de sécurité et des acteurs politiques dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique.

Cette rencontre est organisée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), en collaboration avec le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse.

Elle a principalement pour objectif de renforcer les synergies opérationnelles entre les acteurs des forces des forces de défense et sécurité (SFD), et également entre ceux-ci et les acteurs politiques.

Ainsi, pendant deux jours, 120 participants de16 nationalités différentes, dont notamment des ministres, des généraux, des parlementaires, des membres de la société civile et autres corps habillés ont été amenés à réfléchir sur "une mise en œuvre renforcée du concept de prévention, devant aboutir à une stratégie commune dans cette lutte".

"Je reste persuadé que les recommandations pertinentes sorties de vos travaux, pourront contribuer au renforcement de la lutte contre l'extrémisme violent, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région", a déclaré Sidi Kaba, en présidant la cérémonie de clôture.

Selon lui, "la défense et la sécurité, restent plus que jamais des domaines importants pour le développement et la stabilité en Afrique, dans le contexte actuel d'extension géographique, de mutation et d'hybridation de l'extrémisme violent et de son corollaire le terrorisme".

Cependant, "même si la réponse sécuritaire constitue aujourd'hui, le premier rempart face aux actes de violence et de terrorisme", elle doit être "complétée" et s'inscrire ainsi "dans un cadre plus large".

Pour ce faire, "la prévention et la riposte doivent être les deux approches à adopter dans une vision globale trilogique", incluant aussi bien "les forces de défense et de sécurité, les populations de même que les décideurs politiques", a pour sa part préconisé le directeur général du CHEDS, le général de brigade Amadou Anta Guèye.

Et selon l'ambassadrice de la Suisse au Sénégal au Sénégal, Marion Weilchelt Krupski, cette prévention tant souhaitée par les acteurs "doit commencer d'abord par essayer de comprendre ce qui mène des individus à cette violence".

Elle passe aussi, selon elle, par "un regard lucide sur une réalité difficile à accepter mais néanmoins têtue, à savoir que la violence ne vient pas d'ailleurs. Elle nait au sein même de nos sociétés, nourries par des déséquilibres qui ont pour dénominateur commun l'exclusion", a-t-elle expliqué.

"Toutes les problématiques et causes liées à ce phénomène de l'extrémisme violent dont on parle ici, sont connues et identifiées", a pour sa part déclaré la coordinatrice de projets au sein du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève (DICAF), Jolie-Ruth Morang.

Selon elle, pour mettre fin à ce fléau, "il faut juste mettre en place une gouvernance politique sécuritaire globale marquée par une volonté commune et un engagement ferme à travailler ensemble en tenant compte de la réalité et des problèmes de chaque Etat, afin que tout le monde s'y retrouve".