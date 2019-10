Soudan: Le chef d'état-major conjoint conclut sa visite à Juba

Juba — Le chef d'état-major interarmées Lt-Gen. Mohammed Osman Al-Hussein est rentré dans le pays vendredi après sa visite à Juba, où il a participé aux réunions du mécanisme politique et de sécurité conjoint entre le Soudan et le Soudan du Sud, organisées mercredi et jeudi à Juba.

Lt-Gen. Al-Hussein et sa délégation ont rencontré Lt-Gen. Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, en présence du chef d'état-major des forces de défense populaires, Lt-Gen. Gabriel Jock Rick.

Dans un communiqué de presse publié à l'issue de la réunion, le chef d'état-major a indiqué que le président Salva Kiir Mayardit a consenti les résultats atteints lors des discussions sur le mécanisme conjoint et il a souligné le développement des relations entre les deux pays, en plus de ses assurances quant à la nécessité de poursuivre les efforts pour réaliser la paix et la stabilité au Soudan et au Soudan du Sud.