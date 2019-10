Soudan: Le ministre de l'Information rencontre l'ambassadeur britannique

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information M. Faisal Mohammed Salih a rencontré jeudi dans son bureau l'ambassadeur du Royaume-Uni à Khartoum M. Irfan Siddig ou ils ont discute la liberté de la presse durant la période transitoire et sa contribution dans la restauration de la paix et le renforcement des relations conjointes.

Pour sa part, l'ambassadeur britannique a affirmé le soutien du Royaume Uni aux efforts du gouvernement de transition visant à construire un nouveau Soudan permettant la liberté d'expression des journalistes. Il a également exprimé l'espoir que le Soudan sera ouvert au monde et respectera la liberté des médias et des journalistes, notant que la présence du Premier ministre Abdullah Hamdouk pour célébrer la liberté d'expression à l'Assemblée générale à New York a des implications qui se répercuteront sur la liberté d'expression au Soudan.