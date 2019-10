Afrique: Cadre de Programmation par Pays - La FAO débloque 29 milliards Fcfa d'ici 2023

Hier, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, ont lancé officiellement, le Cadre de Programmation par Pays (CPP) pour le Sénégal pour la période 2019-2023.

L'objectif de cet atelier de lancement est de partager le CPP avec la partie nationale, les Partenaires techniques et financiers et les agences du système des Nations Unies.

Fruit de concertations avec les institutions nationales, la société civile, le secteur privé, les communautés de base et les partenaires au développement, le CPP est structuré autour de trois (3) domaines prioritaires: Promotion d'un secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et aquacole durable, diversifié, compétitif, inclusif et porteur de croissance; l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition et renforcement de la résilience des populations vulnérables et la Gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles.

Ces domaines sont articulés autour des priorités de l'Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD), du Plan Sénégal Émergent (PSE), du Plan-cadre des Nations Unies pour l'Assistance au Développement (PNUAD) 2019 - 2023 et des Initiatives Régionales (RI) de la FAO.

Le CPP va régir l'ensemble des interventions de la FAO pour accompagner l'effort du gouvernement dans le développement du secteur agrosylvopastoral et halieutique et pour contribuer à l'appui au développement socioéconomique du Sénégal au cours des 5 prochaines années.

«Le Cadre de Programmation Pays (CPP) objet de la présente cérémonie de lancement est un mécanisme qui définit les priorités de la collaboration entre la FAO et le Gouvernement du Sénégal, ainsi que les résultats à atteindre à moyen terme pour soutenir les objectifs nationaux de développement en matière d'agriculture, de sécurité alimentaire et de nutrition, conformément aux orientations stratégiques définies par Macky Sall, le Chef de l'Etat et déclinées dans le Plan d'Actions 2019-2023 du PSE», note le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott,.

Pour le Représentant de la FAO au Sénégal, Gouantoueu Robert Guei, l'objet de ce Cadre de Programmation par Pays est d'établir, pour les cinq prochaines années, de 2019 à 2023, les relations de collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Gouvernement du Sénégal sur la base des priorités définies par le Gouvernement dans ses principales politiques et stratégies relatives au secteur agricole et rural.

L'élaboration du CPP 2019-2023 a été le fruit de larges concertations avec les institutions nationales, la société civile, le secteur privé, les populations à la base et les partenaires au développement du Sénégal, y compris les Agences du Système des Nations Unies (SNU).

A l'issue de ces concertations, souligne-t-il, les domaines prioritaires du CPP ont été définis sur la base des priorités de développement du Gouvernement du Sénégal, l'Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD), les Objectifs stratégiques et les Initiatives Régionales (RI) de la FAO. Ces domaines prioritaires prennent également en compte les résultats de l'évaluation du CPP 2013-2017 et du Bilan Commun Pays du Plan-cadre des Nations Unies d'Aide au Développement (PNUAD) 2012-2018 du Sénégal.