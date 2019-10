Togo: Eureka, le MPDD a trouvé la clé !

A six mois de la présidentielle de 2020 de la présidentielle de 2020, le MPDD (Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement) de Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo semble avoir visiblement trouvé la clé qui permettra aux forces démocratiques de battre n'importe quel candidat de UNIR à ce scrutin.

C'est du moins ce que le parti a laissé entendre ce Vendredi à Lomé au cours d'une rencontre qui servait également de rentrée politique pour ce parti membre de l'opposition togolaise et présent à l'Assemblée nationale.

Des dires des différentes interventions, dont celle du président national de cette formation politique, la clé en question n'est que celle de la réponse à l'interpellation faite près de60 ans plus tôt par le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio qui demadait à la sentinelle ce qu'elle dit de la nuit.

"Le 27 Avril 1960, le père de l'indépendance nationale, Sylvanus Olympio interpellait la sentinelle qui lui répondait que la nuit est longue mais le jour vient. Aujourd'hui, près de 60 ans après, nous avons trouvé la clé de la réponse au MPDD", soutenait l'ancien Premier ministre du Togo et ses lieutenants, Gérard Adja et Edem Atsu.

Et pour étayer cette certitude du parti au symbole de la canari rouge laissant échapper son contenu, ils ont avancé que, "quand nous reconnaissons l'autre comme nous-même et notre propre frère, alors la nuit s'achève et le jour apparaît".

Aussi, indique-t-on au MPDD que "c'est cette sagesse de la confiance partagée que le MPDD a démontré récemment lors des élections des maires, et qui doit dorénavant structurer tout partenariat politique au sein de ll'opposition républicaine et au-delà le rapport à l'autre sur la Terre de nos aïeux afin que s'accomplisse la tâche mission d' "Or de l'Humanité" dévolue au Togo".

Pour faire face à la Présidentielle de 2020, le MPDD propise aux forces démocratiques "la mise en place rapide d'une Cellule Stratégique Républicaine de l'opposition dont la mission sera de construire dès maintenant une feuille de route de la victoire et de la gouvernance plurielle du Togo en 2020". Au même moment où le parti s'autoproclame la solution, il laisse entrevoir l'investiture probable de son candidat à proposer à l'ensemble de l'opposition. Ce sera à la suite d'un prochain congrès dont la date n'a pas été communiquée.

Tout bilan fait des législatives et des locales, il en ressort que le MPDD dispose aujourd'hui de deux députés à l'Assemblée nationale et de 25 Conseillers municipaux dont 2 ont été finalement élus Maires de communes rurales, 2 Adjoints au Maire de communes ruraux et 2 Adjoints au Maire de Communes urbaines.