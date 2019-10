Congo-Brazzaville: L'AFD octroie 5,2 milliards francs CFA pour la formation professionnelle

Une convention de dons a été signée à Brazzaville, le 4 octobre, entre le ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, et l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

L'enveloppe de huit millions d'euros, soit 5 247 656 francs CFA, est destinée à financer un projet d'appui aux centres d'éducation, de formation et d'apprentissage (Cefa), favorisant l'insertion socio-professionnelle des jeunes.

Cette aide financière de l'Agence française de développement (AFD) s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement signé entre le Congo et la France.

D'après le ministre Calixte Nganongo, elle va contribuer, durant les cinq prochaines années, au développement socio-économique du pays, à la formation qualifiante.

« Le projet permettra de renforcer le cadre institutionnel et partenarial de la formation professionnelle au Congo ; de créer un réseau d'établissements de référence pour la formation des ouvriers qualifiés dans les secteurs porteurs et d'offrir à la jeunesse congolaise l'opportunité de former et de maximiser leur employabilité », a signifié le ministre congolais.

La première phase du projet est consacrée au renforcement des Cefa existants, puis la création des conditions nécessaires à leur autonomisation à travers un mécanisme de financement, l'implication des milieux professionnels.

La seconde étape va consister à mettre en place des mécanismes de financement pérennes en partie autoportés par les mêmes centres.

Pour cela, le projet va réhabiliter un Cefa à Boko, dans le Pool, et construire un centre de formation sur les métiers ruraux dans la même localité. Il va améliorer les conditions d'enseignement et apporter une assistance technique pour renforcer le réseau des établissements à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.

L'ensemble du programme sera exécuté par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, avec un appui de l'opérateur "Expertise France".

Le suivi est confié à l'AFD, comme en témoigne la présence à la cérémonie de signature de la convention de dons du ministre de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla et du directeur de l'AFD, Lionel Cafférini.