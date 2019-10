Cote d'Ivoire: Mobilisation pour le giga meeting du Pdci-Rda le 19 octobre - La section "Jeunes cadres Pdci-Rda" de Yamoussoukro s'active

Le 19 octobre 2019 prochain, des milliers de militants, 100 000, sont attendus dans la capitale politique, Yamoussoukro. Sur le terrain pour la mobilisation, le mouvement « Les jeunes cadres du Pdci-Rda », section Yamoussoukro que préside Konan Yao Augustin.

Lui et son équipe de plusieurs membres multiplient les réunions de sensibilisation et de mobilisation des jeunes cadres du plus vieux parti dans la cité des Lacs. Pas du tout ébranlé par tout ce qui se passe dans la ville voisine, Bouaké, ils entendent relever le défi de la mobilisation et surtout emmener leurs frères et sœurs à plus de détermination pour la reconquête du pouvoir en 2020

« Nous sommes en réunion pour présenter le bureau provisoire de notre mouvement, sensibiliser et mobiliser nos frères et sœurs pour le grand évènement du 19 octobre 2019. Notre objectif, c'est de mobiliser le plus grand nombre de jeunes cadres du parti ici à Yamoussoukro afin qu'ils aillent payer leur carte de membre.

Ceci pour les emmener à être assez déterminés pour la bataille de 2020 ; car lorsque vous avez payé une carte de membre à 50 000 FCFA, vous ne pouvez que faire en sorte que ce parti pour lequel vous vous investissez tant arrive au pouvoir pour votre plus grand bonheur.

Cette mobilisation donc pour 2020 commence, pour nous, ce 19 octobre où nous allons mettre les bouchées doubles pour mobiliser le maximum de personnes » a, d'emblée, fait savoir à la presse sieur Konan Yao Augustin, patron de la section Yamoussoukro des jeunes cadres Pdci qui a ajouté ceci.

« Les 100 000 personnes attendues, nous nous disons que nous ferons en sorte de dépasser ce chiffre afin de montrer que le Pdci est un parti épris de paix et que c'est Dieu qui donne le pouvoir.

Et lorsque le peuple se rend compte que leurs aspirations sont prises en compte dans le combat que vous menez, il vient vous soutenir. Aujourd'hui, le Pdci répond aux aspirations du peuple et le peuple lui rendra cela par une mobilisation massive ce 19 octobre avant de lui donner la victoire en 2020. »

Comme actions terrains menées pour atteindre leur objectif de mobilisation, il a indiqué « Il y aura ces jours-ci une réunion des instances du parti et des mouvements de soutien afin de coordonner toutes les actions terrains et mieux mener la mobilisation des militants et sympathisants Pdci. »

Et de conclure par ceci « Nous appelons les jeunes de Côte d'Ivoire et singulièrement du District autonome de Yamoussoukro à épouser les idéaux du Pdci-Rda. Car aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe, entendons tout ce qui se passe, sentons les choses venir et nous sentons que nous allons revenir au pouvoir parce que le peuple a besoin du Pdci-Rda… » a-t-il appelé.