Algérie: Tournoi ITF/CAT Batiche-Saïfi - l'Algérien Ali Moussa sacré en double

Alger — L'Algérien Aymen Ali Moussa et son coéquipier le Marocain Mouad Naoui, ont dominé vendredi le tableau double garçons, du tournoi international ITF/CAT juniors " Batiche Saifi ", organisé au Tennis club de Sidi Fredj (Alger), en s'imposant en finale contre les Polonais Maciej Kos et Borys Zgola, au super tie-break.

Ali Moussa et Naoui ont remporté le premier set (6-2), avant de perdre au second 6-7. Au super tie-break, l'Algérien et le Marocain se sont imposés 10-7.

Un second titre pour l'Algérie, après le sacre un plus tôt dans la journée d'Ines Bekrar et la Tunisienne Ghaida Jeribi en double filles devant la paire marocaine composée de Aya El Aouni et Manal Ennaciri 3-6, 6-1 (10-8).

L'Algérienne est toujours en course en simple, où elle affrontera, samedi à 10h00 en finale, la Tunisienne Wiam Boubaker.

L'Algérie a engagé une dizaine d'athlètes entre les qualifications et les tableaux finaux, officiés par le juge-arbitre algérien Abderrahmane Chérifa, titulaire d'un "White badge". Walid Sahli étant le directeur du tournoi.

La compétition est dédiée à la mémoire du défunt Batiche Saïfi, ancien joueur et entraîneur de l'équipe nationale, qui fut également capitaine de Coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.