Cote d'Ivoire: Amadou Gon rassure les élus et cadres du Cavally - « Nous allons donner fière allure aux villes de la région »

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, dans le cadre de sa visite, a également échangé, jeudi, avec les cadres et élus de la région du Cavally.

Il a déclaré, lors d'une rencontre avec ces derniers, qu'il est venu dans la circonscription administrative pour non seulement constater l'état d'avancement des travaux engagés par l'Etat dans cette vaste localité. Mais aussi pour donner le coup d'envoi des chantiers qui changeront le visage de cette région. Il a donc promis que le gouvernement s'emploiera à donner fière allure aux villes de la région.

« Je tiens à réitérer ici l'engagement qui a été pris par le Président de la République de boucler les mois prochains le financement pour résoudre les questions de voirie devant relier les chefs-lieux de région et ensuite les départements. (... ) J'ai le plaisir de vous informer que Guiglo et les villes de la région sont inscrites au cœur de ce programme de voirie. Vous serez fiers de vos villes. Toutes vos villes auront fière allure », a-t-il rassuré, sous les acclamations de l'assistance. Amadou Gon Coulibaly réagissait à des doléances présentées par le maire de Guiglo et portant sur l'intensification des actions d'électrification des villages, la construction de pompes hydrauliques et le bitumage des axes Guiglo-Bloléquin et Guiglo-Taï...

Le Premier ministre a fait savoir que ces requêtes feront l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement.

Il a profité de cette occasion pour parler de cohésion et de paix. « Je vous demande de prôner la cohésion et de travailler la main dans la main pour développer votre région », a-t-il conseillé aux élus et cadres.

Le Chef du gouvernement a indiqué que depuis l'avènement du Président de la République, beaucoup d'actions sont mises en œuvre pour changer le quotidien des populations ivoiriennes. « Pour continuer ces chantiers, nous avons besoin de paix », a-t-il insisté.

Le maire de Guiglo, Baillet Ben Sévérin, s'adressant au Premier ministre, a remercié le Président de la République pour toutes ses actions en faveur du Cavally. « Nous voyons tous les travaux et réalisations qu'il est en train de faire. Nous lui témoignons tout notre soutien », a-t-il affirmé au nom de tous.