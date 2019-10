Cote d'Ivoire: Constructions innovantes - A la découverte des 3P

La cérémonie de lancement de trois nouveaux produits d'Universelle Industries s'est déroulée, le jeudi 3 octobre 2019, en marge de la 7ème édition d'Archibat, le Salon de l'Architecture et du Bâtiment, qui se tient sur le parc des expositions, route de l'aéroport d'Abidjan.

Lorsqu'une entreprise a pour slogan "Innover, Transformer, Construire", c'est fort naturel de lancer de nouveaux produits. Et l'espace idéal pour une entreprise intervenant dans le secteur du bâtiment, est un salon dédié à ce domaine d'activité.

Naturellement, la 7ème édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment dénommé Archibat (qui se tient à Abidjan du 1er au 5 octobre) a est une opportunité pour Universelle Industries de lancer trois nouveaux produits de sa nombreuse gamme.

Les 3P sont incontournables dans l'industrie du bâtiment

Les produits en question sont appelés les 3P, ce sont : le Plancher collaborant, les Pannes Sigma et Z, et le Profilé Placo. Lors de la communication faite autour des 3P, ces produits « symbolisent les résultats de plusieurs années de travail, de recherches et de développement d'expérimentations concluantes.» Universelle Industries est une filiale de Yeshi Group, spécialisée dans la transformation de l'acier et de l'aluminium.

En présentant ces nouveaux produits, son Directeur général, Ali Ismaïl, a souligné que « les 3P sont incontournables dans l'industrie du bâtiment, notamment pour les charpentes métalliques, les dalles, les staffs... ». Puis de préciser qu'ils « présentent des caractéristiques particulières et des avantages absolus ».

Que dire des 3P de manière concrète ? Le Plancher collaborant est un plancher mixte béton-acier. Il est constitué de feuille de bac acier de tôle nervurée en guise de coffrage d'armature et d'une dalle en béton coulée sur place. Sa principale caractéristique est que le béton et l'acier collaborent comme l'indique son nom, pour offrir une résistance et une capacité portante élevée.

«Produit écologique, il est économique, léger, résistant, esthétique, rapide, durable et facile à utiliser », n'a pas manqué d'indiquer M. Réda, le directeur de production de Universelle Industries.

Il a également présenté le Profilé Placo comme un matériau fabriqué à partir des tôles en acier de qualité non alliée, galvanisé et revêtu par immersion à chaud selon les normes de fabrication en vigueur. En ce qui concerne les Pannes Sigma et Z, ils sont en acier galvanisé, formés à froid. Ils sont utilisés comme supports solides pour toiture et bardage, et ils remplacent le bois et les profilés laminés à chaud.

Dans les échanges qui ont suivi la présentation des 3P entre les dirigeants d'Universelle Industries et le public, M. Emmerson, cadre d'une entreprise alliée au groupe, a rassuré les sceptiques en disant que les 3P ont une durée de vie très longue et sont conçus selon les normes nationales et internationales notamment : CODINORM, IF et ISO. Par ailleurs, ils sont plus abordables que les produits traditionnels bois et béton. En plus, ils permettent de lutter contre la déforestation et mettent moins de temps pour être utiliser après la pose car ils n'ont plus besoin d'être décoffrés.

Depuis 2011, année de la 3ème édition d'Archibat, l'entreprise est toujours présente au Salon de l'Architecture et du Bâtiment.