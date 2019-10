Algérie: Découverte d'une cache contenant une arme anti-aérien et 6 roquettes à Tamanrasset

Alger — Une cache d'armes contenant une arme anti aérien et six roquettes ont a été découverte jeudi à Tamanrasset, alors que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Médéa et Ain-Defla, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements et lors d'une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière sud, à Tamanrasset/6ème Région militaire (RM), un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert le 03 octobre 2019, une cache d'armes contenant une (01) arme anti aérien de type STRELA 2M et six (06) roquettes de type BM-21. De même, un détachement de l'ANP a arrêté à Médéa et Ain-Defla/1ère RM, deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset et Bordj-Badji Mokhtar/6ème RM, deux (02) individus et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, 3,42 tonnes de denrées alimentaires, un panneau solaire et un détecteur de métaux", ajoute le communiqué du MDN.

Dans le même contexte, "des détachements de l'ANP ont saisi dans des opérations distinctes à Tébessa, Souk-Ahras et El-Taref/5ème RM, deux (02) véhicules et 7 558 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 7 811 unités de différentes boissons et 2 160 kilogrammes de feuilles de tabac ont été saisies à Biskra et Laghouat/ 4ème RM".