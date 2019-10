Algérie: Création de délégations locales pour la prise en charge de l'enfance

Alger — Les participants au Séminaire international sur l'importance du signalement dans la protection de l'enfant en danger, ont prôné l'impératif création de délégations locales qui relèveront de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, à l'effet de prendre en charge les préoccupations du citoyen en la matière.

Les participants à cette rencontre qui a été couronnée d'une série de recommandations, ont préconisé la création de délégations locales relevant de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, en vue de prendre en charge les préoccupations du citoyen et d'appuyer l'action de proximité dans le domaine de la protection de l'enfance, à l'instar des expériences réalisées par certains pays.

Les participants à cette rencontre de deux jours, ont également insisté sur la nécessaire accélération de la promulgation de la loi qui réglemente les Services éducatifs en milieu ouvert (SEMO) relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, spécialisés dans la protection sociale au niveau local au profit de l'enfant en danger.

Ils ont mis en avant l'importance de coordonner les efforts des intervenants parmi les secteurs et la société civile, concernés par le domaine de l'enfance en vue de hâter l'élaboration du système informatique national sur la situation de l'enfance et dont la réalisation a été entamée par l'Organe, devant servir de base de données à même de contribuer à la réalisation des politiques et de fournir des solutions aux préoccupations soulevées dans le domaine de l'enfance.

Le séminaire a souligné la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation au niveau national en vue d'une plus ample vulgarisation du dispositif de signalement des cas d'atteinte aux droits de l'enfant et de consolider les mécanismes de prévention, tout en focalisant sur l'importance de programmer des enquêtes sur la situation de l'enfance et d'intensifier les sessions de formation au profit des professionnels et des personnes concernées par cette frange, notamment les enseignants et les imams.

Les participants ont mis l'accent sur l'impérieuse intensification des visites sur le terrain en vue de s'enquérir des conditions de la prise en charge sur le terrain de l'enfance au niveau des espaces et des établissements concernés, à l'instar des structures de divertissements, de santé et sportives.

Cette rencontre a procédé, au niveau de trois ateliers de travail ayant abordé trois axes essentiels dans le domaine de l'enfance, à l'instar de la sensibilisation quant à l'importance du signalement des atteintes aux droits de l'enfant en impliquant la société civile, la consécration des mécanismes de signalement en vue de protéger l'enfant du danger auprès des professionnels (enseignants, médecins et imams), outre la consolidation de la coordination entre les intervenants pour une prise en charge de qualité des signalement de tout cas d'atteinte au droits de l'enfant.