Congo-Brazzaville: Journée internationale des personnes du troisième âge - Une messe d'actions de grâces organisée à l'hospice des vieillards Paul-Kamba

Le culte, initié par Caritas Sainte-Anne, en collaboration avec le colonel Rémy Ayayos-Ikounga, a eu lieu le 4 octobre sur le thème « Le voyage vers l'égalité des âges ».

La messe a mobilisé une centaine de fidèles de l'Eglise catholique et des donateurs qui ont participé à une collecte de fonds et de vivres, pour venir en aide aux personnes du troisième âge abandonnées.

Dans son message à cette occasion, le président de la Caritas Sainte-Anne, Jean-Marie Baboungou-Poaty, leur a demandé de manifester une fois de plus leur altruisme à l'endroit de cette couche sociale marginalisée, en retroussant leurs poches.

En commentant la parabole de l'homme riche et Lazare le pauvre. « Quand vous donnez quelque chose au pauvre, vous ne lui donnez pas ce qui est à vous, vous lui rendez ce qui est à lui, puisque les biens de la terre appartiennent à tous, et non justement aux riches », a-t-il expliqué.

Réconforté par l'intérêt porté sur cette couche sociale dont il a la charge, le président de Caritas Sainte-Anne a dit sa satisfaction et remercié Dieu pour tous ceux qui se sont engagés à prendre à leur compte certaines charges de l'hospice Paul- Kamba, allégeant ainsi la tâche de son organisation de bienfaisance. Il a cité le cas d'Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, pour la prise en charge sanitaire et funéraire des pensionnaires internes depuis deux décennies.

Enfin, dans sa prédication, Armand Kiyindou, curé recteur de la basilique Sainte-Anne, a remercié, au nom des personnes du troisième âge admises à l'hospice Paul-Kamba, tous les donateurs pour leur générosité sans laquelle cette maison n'existerait plus. « Si vous n'avez pas donné aux pauvres, ils continueraient de vivre les affres ; si vous ne les avez pas habillés, ils continueraient d'être nus. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous sommes venus en aide aux plus faibles, aux plus pauvres, nous avons mis en pratique cette parole du Seigneur dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, qui disait : "J'avais faim, vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, vous m'avez donné à boire ; j'étais nu, vous m'avez vêtu ; j'étais malade en prison, vous êtes venus m'assister, etc. », a prêché le curé.