Afrique: Paix et sécurité - Maria Luiza Ribeiro salue l'effort des pays africains

La cheffe de cabinet du secretaire général de l'ONU a loué les pays africains qui nouent des partenariats de plus en plus solides pour faire avancer la paix et la sécurité.

Dans son rapport sur les partenariats visant à renforcer la paix et la sécurité régionales, Maria Luiza Ribeiro Viotti a reconnu les succès de l'Union africaine (UA) et de ses Etats membres dans la pose de jalons dans la quête d'un meilleur niveau d'efficacité, d'autonomie et de coopération.

Elle a salué le travail de l'unité d'appui à la médiation de l'UA et le Réseau des femmes africaines pour la prévention et la médiation des conflits qui, selon elle, sont en train de "stimuler la capacité à désamorcer les crises et de faire de tels efforts plus inclusifs". Maria Luiza Ribeiro Viotti a souligné les progrès réalisés dans certains pays africains, citant les pourparlers de paix, menés sous les auspices de l'UA, en Centrafrique, qui ont débouché sur un accord politique.

La coopération entre l'ONU, l'UA et d'autres partenaires dans le domaine des élections s'accroît, a-t-elle relevé, citant les visites effectuées ces deux dernières années par le Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'ouest dans plusieurs pays, avant des scrutins législatifs ou présidentiels. Les deux organisations, selon elle, coopèrent étroitement pour s'assurer que les voix des femmes et des jeunes font partie intégrante du processus de paix. Chacune de ces organisations disposant d'envoyés et de stratégies pour la jeunesse, lesquels jouent un rôle de promoteurs et de moteurs de changement.

En dépit de ces progrès, Maria Luiza Ribeiro Viotti a toutefois appelé la communauté internationale à faire encore mieux pour soutenir les efforts africains. "Bâtir des partenariats et exploiter leur puissance requièrent une vision et un engagement à long terme", a-t-elle insisté.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, espérait "un partenariat et une collaboration meilleurs, permettant à l'UA de concrétiser son Agenda 2063 prônant une transformation équitable et centrée sur le peuple, ainsi qu'une paix et une sécurité durables ", a-t-elle ajouté.