Congo-Brazzaville: Lycée Victor-Augagneur - Des enseignants formés à la prévention des risques en milieu scolaire

La fondation Envol que dirige Alexis Mayet, en partenariat avec la société Servtec, a remis, le 3 octobre, des attestions et des kits des premiers secours à trente-quatre enseignants de l'établissement, après un stage portant sur la prévention des risques domestiques et les premiers secours en milieu scolaire.

La fondation Envol œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité et la protection de l'environnement. Aussi a-t-elle jugé nécessaire de donner aux enseignants quelques notions de base sur les différents types de risques et accidents domestiques, leurs facteurs et les mesures de prévention. Les différents cas pratiques abordés au cours de la formation ont porté sur le secours à apporter à une personne victime d'une crise dans le cas des maladies qui surviennent souvent en milieu scolaire telles l'asthme; l'épilepsie; l'étouffement alimentaire.

Cette formation a été saluée par les participants car le secourisme est souvent méconnu dans l'environnement scolaire et domestique. « Aucun participant n'a précédemment participé à une formation sur le secourisme. Ainsi, vu son importance, nous souhaitons que cette initiative soit pérenne et étendue à d'autres domaines d'activités», a déclaré l'un d'eux, Gaston Ndouma.

Clôturant le stage, le président de la fondation, Alexis Mayet, a invité les participants à capitaliser les connaissances reçues, pour être à mesure d'apporter les premiers secours dans leurs milieux respectifs. «Les connaissances reçues ne doivent pas être enfermées dans une espèce de coffre-fort, mais plutôt mises en pratique. Les participants ont le droit de se mettre à l'œuvre dans leurs milieux familiaux respectifs, à l'école mais aussi en coachant les élèves, parce que l'école a besoin des premiers gestes de secours», a-t-il exhorté.

Précisons que cette formation, repartie en trois sessions, a débuté depuis le 25 septembre et s'est achevée le 2 octobre. Au total, quatorze collèges et six lycées d'enseignement général de Pointe-Noire en ont bénéficié.