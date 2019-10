Cameroun: Mode - La maison Mbogol se dévoile à Douala

La maison de couture ouvre ses portes ce vendredi pour célébrer la féminité.

La femme qui aime l'art. La femme qui aime la culture. La femme, qu'elle soit moderne... ou pas. En fait, tout ce que la maison de couture Mbogol lui demande, à sa cible, c'est de s'identifier à l'univers de la boîte. Un univers que le public va découvrir dès ce 4 novembre 2016, jour où la maison Mbogol va ouvrir ses portes à Bonapriso, Douala. Le domaine de la mode au Cameroun s'étoffe donc d'un nouveau nom, porté par un jeune créateur, Bienvenu Mbogol. Et pour donner naissance à son travail, quel meilleur symbole que la femme, mère de l'humanité ! Le thème sur lequel l'artiste va d'ailleurs travailler pour sa première année, c'est « Femme panthère et législative ». Oui, pas moins ! La femme élégante, douce mais conquérante. Dont les traits de caractère vont se déployer à travers la griffe « Elévation ». Et la collection va se décliner dans une trinité de couleurs : Du rouge, du noir, du blanc. Et on est peut-être en octobre, mais Bienvenu Mbogol se projette déjà en mai 2017, où la mère sera célébrée. Une édition limitée de 1000 pagnes verra donc le jour. Avec tout cela, le créateur tient à montrer qu'il sait d'où il vient. Après quatre ans passés à aller par monts et par vaux acquérir de l'expérience auprès d'institutions de mode à l'Etranger, l'artiste est revenu sur sa terre natale, concrétiser un rêve d'enfant. Avec un objectif bien précis : « mettre en avant le savoir-faire local, pérenniser un art qui est en voie de disparition. La teinture, la broderie, etc. » Il est question de donner de la valeur à tout ce que l'Afrique a de beau. Et ce projet inspiré des racines du créateur ne se limite pas au vêtement. Il compte s'étendre jusqu'à des meubles, pourquoi pas ? Du moment que les lignes pourront raconter l'histoire Mbogol.

