Madagascar: Canal Andriantany - Nettoyage collectif et récompense pour trois « Fokontany Madio »

Les populations d'Anosibe Ouest ont été sensibilisées à faire de leur fokontany un quartier... « extra-propre » !

Les populations des quartiers autour du canal Andriantany ont été mobilisées pour des journées de nettoyage collectif dans le but d'assainir les lieux , et de susciter la prise de conscience des habitants face aux problèmes récurrents d'inondation et de gestion des déchets et des eaux usées.

Ramassage de déchets, curage de canaux et nettoyage des ruelles. C'est ce à quoi se sont attelés au mois de mai les 14 fokontany autour du canal Andriantany. Ce, dans le cadre de la mobilisation de la communauté de ces localités, régulièrement sous les eaux à chaque période de pluie, en grande partie en raison des canaux d'évacuation d'eaux bouchés. Cette mobilisation des communautés a été initiée par Care International à Madagascar dans le cadre de la composante « Actions de proximité auprès de la population » du Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo (PIAA). C'est ainsi que les populations des fokontany ainsi mobilisées ont participé à ces journées de nettoyage collectif dans l'objectif d'assainir l'environnement de vie de ces communautés, et de renforcer la solidarité et la participation citoyenne dans ces quartiers. Au terme des journées de nettoyage, l'initiative a été évaluée, entre autres, par rapport à l'état de propreté des ruelles inter-secteurs et des alentours des bacs à ordures, au nombre de population ayant participé aux activités de nettoyage collectif ; et à l'affichage du rapport financier mensuel sur un lieu accessible pour tous.

« Fokontany madio ». A l'issue de l'évaluation, trois Fokontany ont été primés au titre de « Fokontany madio ». Il s'agit respectivement des fokontany Ampefiloha Cité ; Lalamby sy ny manodidina ; et FAAMI. Les évaluations ont été réalisées par un comité composé des représentants de chaque Fokontany, des RF2 (l'association locale qui collecte les déchets par ménage et les transporte vers le bac SAMVA), du SAMVA (Service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo), de l'APIPA (Autorité pour la protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo), de la Commune urbaine d'Antananarivo et de CARE. La remise des prix aux trois fokontany s'est tenue jeudi dernier au parking d'Anosibe Ouest, précédée d'une séance de sensibilisation de la population sur les risques de maladies dues à la saleté et à l'utilisation des eaux usées, ainsi qu'au lancement d'une chanson de sensibilisation intitulée « Anaty Madio ».