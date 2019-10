Nigeria/Cote d'Ivoire: Touré Clémentine (coach des Eléphantes) - « Le coup est jouable au Nigeria »

interview

Après le nul (0-0) enregistré contre le Nigeria, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire croit en la qualification pour le prochain tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Quelles sont vos impressions après le match aller contre le Nigeria ?

Nous avons souhaité gagner cette première manche, connaissant l'équipe du Nigeria. Malheureusement, nous n'avons pas pu inscrire un petit but pour faire la différence. Cependant, je suis fière de mes joueuses qui ont tout donné et qui se sont battues jusqu'au bout. L'autre objectif, c'était de ne pas encaisser de but et nous l'avons réussi. Nous gardons espoir pour le match retour.

Comment comptez-vous aborder la seconde manche après ce score vierge ?

Ce sera dans le même esprit que la première. L'essentiel pour nous, c'était de ne pas encaisser de but à domicile, sachant qu'un but compte double à l'extérieur. Le coup est encore jouable. Nous avons quelques jours pour parfaire notre préparation et pouvoir inscrire des buts au Nigeria.

Vos consignes ont-elles été appliquées par vos filles ?

Elles ont bien appliqué les consignes. Dans ce genre de rencontres, il n'est pas évident de jouer sur le même rythme durant 90mn. Il y a des moments où on sent la fatigue. Il fallait également gérer le groupe pour ne pas encaisser et rester concentré jusqu'au bout. Les filles l'ont compris et j'en suis fier.

Etes-vous consciente des soucis de votre équipe au niveau offensif ?

Ça n'a pas marché aujourd'hui, mais dans les matches précédents, cela avait bien fonctionné. Notre adversaire nous connaît bien et a su barrer nos joueuses à certains endroits. Le plus important, c'était de réussir à se créer des occasions, ce que nous avons fait. Nous avons manqué de chance. Nous allons poursuivre le travail sur le déplacement et les appels de balle dans le dos de l'adversaire. J'ai confiance en cette attaque. Au Nigeria, nous aurons notre mot dire.

Etes-vous prêtes pour la bataille psychologique à Lagos ?

Ce n'est pas la première fois que nous allons au Nigeria. Nous savons que les conditions seront difficiles, notamment au niveau de l'environnement. Le match retour se jouera également au plan mental. Nous sommes conscientes que nous serons confrontées à des actes d'intimidation, comme ce fut le cas au Mali. Je demande au ministère et à la Fédération de nous accompagner parce que nous croyons en nos chances de qualification.